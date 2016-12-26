На 50% снизится стоимость билетов на некоторые поезда в новогоднюю ночь

От
Татьяна Бурдель
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Поезд
Фото Вячеслава Фирсова. Поезд "Тулпар Тальго"

Пассажирам «Тулпар-Тальго», встречающим новогоднюю ночь в поезде, сделают скидку до 50 процентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

АО «Пассажирские перевозки» объявляет скидки на скоростные поезда «Тулпар-Тальго». Так, на все поезда «Тулпар-Тальго» (кроме поездов №3/4 Астана — Алматы, №25/26 Алматы — Шымкент) с отправлением 31 декабря билеты можно будет приобрести в два раза дешевле.

Так, билет на поезда №701/702, № 706/705 сообщением Астана — Алматы на 31 декабря будет стоить от 6000 тенге, Шымкент — Астана — от 5500 тенге, Кызылорда — Астана — от 8500 тенге, Астана — Защита — от 5300 тенге, Алматы — Защита — от 4900 тенге, Алматы — Петропавловск — от 7700 тенге.

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3 Комментариев к "На 50% снизится стоимость билетов на некоторые поезда в новогоднюю ночь"

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Валентина Шаповалова
Гость
Валентина Шаповалова

RT @otyrar: На 50% снизится стоимость билетов на некоторые поезда в новогоднюю ночь — https://t.co/6m9bUsaJLI https://t.co/NvgRBdzg8a

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2 часов 14 минут назад
shvetsova_yelena
Гость
shvetsova_yelena

RT @otyrar: На 50% снизится стоимость билетов на некоторые поезда в новогоднюю ночь — https://t.co/6m9bUsaJLI https://t.co/NvgRBdzg8a

Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 50 минут назад
shvetsova_yelena
Гость
shvetsova_yelena

если там будут места 😂

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1 час 50 минут назад
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