На 50% снизится стоимость билетов на некоторые поезда в новогоднюю ночь

Пассажирам «Тулпар-Тальго», встречающим новогоднюю ночь в поезде, сделают скидку до 50 процентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

АО «Пассажирские перевозки» объявляет скидки на скоростные поезда «Тулпар-Тальго». Так, на все поезда «Тулпар-Тальго» (кроме поездов №3/4 Астана — Алматы, №25/26 Алматы — Шымкент) с отправлением 31 декабря билеты можно будет приобрести в два раза дешевле.

Так, билет на поезда №701/702, № 706/705 сообщением Астана — Алматы на 31 декабря будет стоить от 6000 тенге, Шымкент — Астана — от 5500 тенге, Кызылорда — Астана — от 8500 тенге, Астана — Защита — от 5300 тенге, Алматы — Защита — от 4900 тенге, Алматы — Петропавловск — от 7700 тенге.