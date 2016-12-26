Обвиняемые в ограблении шымкентского бизнесмена, состояли в экстремистской организации «Даиш»

Оглашение состоялось без присутствия журналистов. Возможно по причине того, что, как ранее заявляли в суде, некоторые материалы дела относились к категории государственных секретов. Только после вынесения приговора представитель уголовного суда сделал короткое сообщение для ТК «Отырар TV».

На скамье подсудимых трое молодых людей в возрасте 21, 22 и 31-го года, среди них представители славянской, азиатской и кавказской национальностей. Все жители Карагандинской области, все ― ранее судимые. Органы следствия установили, что подсудимые вошли в контакт с представителями одной из экстремистских организаций, запрещенных в Казахстане. От них они получили задание на проведение серии терактов. Чтобы раздобыть средства для масштабных действий, им предлагалось еще и ограбить одного из шымкентских бизнесменов. Получив от своих покровителей подробные инструкции, имя и адрес бизнесмена, видеоаппаратуру для фото-отчетов и 1000 долларов на оперативные расходы, двое молодых людей отправились в Шымкент. Третий остался в Караганде, координируя деятельность подельников. В Шымкенте подсудимые вели наблюдение не только за бизнесменом, но и за его детьми и внуками.

Нурсулу Жораева главный специалист СМУС ЮКО: «В июне-мае 2016 года они готовили покушение на одного из шымкентских бизнесменов с целью получить средства для совершения в дальнейшем террористических актов. Однако, не доведя своего умысла по независящим причинам, они были задержаны сотрудниками КНБ».

Судебное следствие длилось более двух месяцев.

Приговором суда организатор группы Самат Ж. получил 9 лет, второй соучастник Александр К. — 8 лет и третий соучастник Асиф Т. — 4 года 9 месяцев строгого режима. Установлено, что Самат и Александр состояли в членстве экстремистской организации «Даиш», запрещенной в Казахстане. В компьютере у Асифа находились материалы экстремистского характера.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Данил Шемратов.