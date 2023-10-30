Приверженца ДАИШ задержали в Туркестане

В Алматы и Туркестане задержаны подозреваемые в пропаганде терроризма, об этом заявили в МВД, передает OTYRAR.

В Алматы при содействии ДКНБ задержан подозреваемый в пропаганде идей терроризма. Отмечается, что задержанный является приверженцем запрещенной в Республике Казахстан религиозно-экстремистской организации “Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами”.

Тем временем в Туркестане задержали мужчину, подозреваемого в пропаганде идей терроризма. Мужчина является приверженцем идеологии международной террористической организации “ДАИШ”, запрещенной в Казахстане решением суда.

У обоих при обыске обнаружили религиознуюю литературу и другие докозательства.