Взорвать мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи собирались террористы

Террористы собирались взорвать мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане.

Об этом заявил заместитель председателя КНБ Руслан Сейсембаев на открытии 40-го совета региональной антитеррористической структуры ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).

«В этом году на ранней стадии приготовления сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооруженного нападения в местах массового скопления в Астане», — рассказал заместитель председателя КНБ Руслан Сейсембаев.

В стране сохраняется повышенная террористическая опасность, заявили в КНБ.