По состоянию на 22/12 — 23/12 08:00 ч. в Международном аэропорту Алматы задержаны 13 рейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

1. IQ377 Алматы-Шымкент — ожидание резервного экипажа

2. DV713 Алматы-Астана — позднее прибытие самолета

3. КС127 Алматы-Ташкент — позднее прибытие самолета

4. 7J4898 Алматы-Душанбе — тех.причина (неисправность ВСУ)

5. SU1941 Алматы-Москва — позднее прибытие самолета

6. KC109 Алматы-Бишкек — ожидание транзитных пассажиров с рейса КС 910

7. HY762 Алматы-Ташкент — позднее прибытие самолета

8. DV733 Алматы-Астана — позднее прибытие самолета

9. KC859 Алматы-Актау — по решению авиа компании

10. DV706 Алматы-Шымкент — позднее прибытие самолета

11. CZ6012 Алматы-Урумчи — позднее прибытие самолета

12. KC929 Алматы-Гонконг — по решению авиа компании

13. PC659 Алматы-Стамбул — позднее прибытие самолета

Ни одного рейса не отменено.

В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 100 м , горизонтальная 1200 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.