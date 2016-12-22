В Шымкенте 660 сотрудников коммунальных служб вышли на очистку городских улиц

В Шымкенте 660 сотрудников коммунальных служб вышли на очистку внутриквартальных дорог и тротуаров, сообщает пресс-служба акимата Шымкента.

Этой ночью в Шымкенте прошел снег, который затруднил движение транспорта на улицах города. Сотрудники «ЛТД Турмыс» работают на улице с полуночи, чистят проезжую часть и тротуары.

Всего задействовано около 90 единиц техники и 660 сотрудников. Они работают на 158 улицах по 18 направлениям.

К слову, новый ролик, сделанный шымкентскими парнями о работе ТОО «ЛТД Турмыс», бьет рекорды по просмотрам в местном сегменте интернета. В нем как раз и показана ночная работа «турмысовцев» по очистке улиц. Как в воду глядели…

По прогнозам метеорологов, сегодня ожидается похолодание. 22 и 23 декабря возможны снег, местами туман, гололед, метель. Ветер западного направления 8-13, местами 15-20 м/с, 23 декабря порывы будут 23-28 м/с. Температура воздуха ночью ожидается -2… -7, местами 12 мороза. А днем температура понизится от +1…+6 тепла до -2… -7 мороза.

В ближайшие две недели, согласно долгосрочному прогнозу, средняя дневная температура воздуха в Шымкенте будет составлять три градуса мороза.