В Шымкенте началась массовая борьба со снегом

Последние 2 дня в Шымкенте выдались снежными. И если вчера еще снег таял, едва касаясь земли, то сегодня обильный снегопад уже накрыл всю территорию плотным белым ковром.

С самого утра коммунальные службы расчищают улицы и подъезды к социально-значимым объектам. Уборка будет продолжаться непрерывно до самого утра, говорят специалисты.

Только на уборку центральных улиц Аль-Фарабийского района были привлечены 44 единицы техники и 237 человек. А на уборку внутриквартальных улиц и придомовых территорий — 120 человек и 10 единиц техники.

В Енбекшинском районе на центральных улицах работают 150 человек, задействовано 31 единица техники. Внутриквартальные дороги и дворы от выпавшего снега расчищают 85 человек, 40 человек заступят на ночную смену.

В преимущественно частном секторе- Абайском районе города также в активном режиме работает снегоуборочная техника. Всего около 53 единиц. Расчищают подъездные и пешие пути к остановкам, социальным объектам, дворы домов. Работают около 10 бригад в составе 210 человек.

В Каратауском районе работают 39 единиц техники. 520 внутриквартальных улиц и дворы многоэтажных домов расчищают от снега около 140 человек.

В самом новом районе Шымкента — Туране на центральных улицах работает 34 единицы техники и 162 человека. Также для уборки внутриквартальных улиц создано 6 бригад в составе 125 человек в общей сложности.

На всех центральных улицах для ликвидации гололеда засыпан инертный материал, заверили в акимате Шымкента. На ночную смену подготовлены дежурные группы. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до поздней ночи, а завтра и послезавтра в городе ожидаются сильные морозы до -20 градусов.