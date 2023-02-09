Штормовое предупреждение объявлено на юге

Ранним утром, 9 февраля, южный мегаполис окутал сильный туман. Фотографиями и видео атмосферного явления жители делятся в социальных сетях.

Из-за плохой видимости в аэропорту пока задержан 1 рейс. Неудобства испытывают также водители, планирующие поездки на дальние расстояния. Тем временем, синоптики Казгидромета прогнозируют ухудшение погодных условий.

В Туркестанской области и Шымкенте объявлено штормовое предупреждение. 9 и 10 февраля ожидается резкое понижение температуры, сильный снегопад, метель и гололедица.

В целом на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Всему виной влияние ложбины Южного циклона. Уже 11 февраля на южные и юго-восточные регионы сместится отрог Западного антициклона, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и понижение ночных температур до 8-21 мороза.

Городской ДЧС призывает автомобилистов при движении в тумане отказаться от лишних обгонов, перестроений и опережений. Необходимо увеличить обычную дистанцию между машинами, избегайте внезапных торможений, снижайте скорость автомобиля постепенно.