В ЮКО 12 миллионов тенге взыскали с должников — алиментщиков

В Южно-Казахстанской области с увеличением рождаемости, к сожалению, увеличивается и количество дел по взысканию алиментов. Что касается гражданского судопроизводства то здесь большую часть составляют споры по государственным закупкам. Об этих и других фактах сообщили журналистам на брифинге в управлении по представительству интересов государства в судах прокуратуры ЮКО.

Благодаря сформированной судебной практике по спорам связанным с взысканием таможенных платежей отменены решения судов об отказе во взыскании платежей с физических лиц и предотвращена потеря суммы свыше 22 миллионов тенге.

В сфере гражданского судопроизводства предотвращены потери бюджета на сумму более 120 миллионов тенге. причем большую часть актов составляют споры по государственным закупкам.

Особое внимание в этом году было уделено исполнению судебных актов по взысканию алиментов. В итоге погашено порядка 12 миллионов тенге задолженности, поставлено на учет по безработице 511 алименщиков, из них реально трудоустроено 207 должников, 72 человека привлечены к административной ответственности. Кроме того, в отношении злостных задолжников возбуждено 27 уголовных дел.