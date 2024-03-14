Прокуроры помогли крестьянским хозяйствам вернуть почти миллиард тенге

Прокуроры в Туркестанской области помогли крестьянским хозяйствам вернуть почти миллиард тенге.

Хлопкоперерабатывающие заводы задолжали 450 аграриям. Оказана правовая помощь по внесению 25 исков в суд и составлению 23 претензионных писем в адрес предприятий по переработке хлопка. На местах проведены согласительные процедуры с участием медиаторов и представителей судебной системы.

«Принятыми мерами обеспечено взыскание 916 миллионов тенге задолженностей 451 крестьянскому хозяйству. Также при координации прокуратуры области разработаны типовые договоры купли-продажи, проводится широкая праворазъяснительная работа о необходимости заключения таких договоров при реализации сельскохозяйственной продукции и обращения в суд», — говорит Болат Жумагалиев, начальник управления прокуратуры Туркестанской области.