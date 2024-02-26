Больше 2 млрд тенге должны своим детям неплательщики алиментов из Шымкента, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

Около 300-сот человек объясняют задержанные выплаты отсутствием заработка. Ещё 400 объявлены в розыск. Городская прокуратура решила помочь трудоустроить алиментщиков и состоящих на учёте службы пробации граждан.

Две тысячи вакансий есть на промышленных предприятиях и субъектах бизнеса Шымкента. В основном требуются водители, сварщики, механики и инженеры. Если должники имеют соответствующее образование, работодатели готовы организовать для них недельные курсы повышения квалификации и взять на работу с испытательным сроком.

«Должники не могут исполнить решения судов. И так накапливаются огромные суммы. Поэтому мы вышли с предложением их трудоустроить. Работодатели нас поддержали. Кроме 700 алиментщиков, на учете службы пробации состоят более полутора тысяч человек», — говорит Куандык Айтбаулы, начальник управления прокуратуры г. Шымкента.