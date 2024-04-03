Долг по зарплате в 24 млн тенге взыскали в Шымкенте

Прокуратура Шымкента добилась погашения накопленных миллионных долгов по заработной плате.

Больше двухсот сотрудников дирекции спортивных сооружений городского управления физической культуры и спорта не получали жалованья целых два месяца. Долг перед сотрудниками превысил 24 миллиона тенге. После вмешательства прокуратуры, заработную плату полностью выплатили. Руководитель предприятия, от которого сотрудники не могли добиться выплат, отделался небольшим штрафом.

Жанерке Атыкаева, официальный представитель прокуратуры г. Шымкента:

«Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по ст. 87 КоАП РК, ему наложен штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге). Вопросы соблюдения трудового законодательства находятся на постоянном контроле прокуратуры города».