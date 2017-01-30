Цепочку огромных следов в горах обнаружили горные туристы из ЮКО. Ержигит Жумадил разместил на своей страничке в Фейсбуке видео, снятое их группой в ущелье Сазаната.
«28.01.2017 Ущелье Сазаната, когда шли в сторону Динозавра не было этих следов! Когда возвращались, увидели эти огромные следы ! Может какая-то птица оставила!))))» — подписал видео Ержигит.
В комментариях пользователи интернета уже более подробно описывают события этого дня.
«Многие не верят, но было реально жутковато… Не знаю, йети или нет , но человек не может даже снегоступом такие следы оставить , интервал следов около 2,5-3 метров!», — пишет Ержигит.
Напомним, что некоторое время назад, пользователи «Фейсбука» активно обсуждали фотографии загадочных следов, так же обнаруженных в горах ЮКО. Тогда была выдвинута версия о том, что некий шутник решил удивить товарищей и прошелся по нетронутому снегу в снегоступах.
И все же скептиков не мало. И версии самые разные. «Да скорее всего птица. Во первых, был бы yeti — это существо тоже имеет вес, он же не воздушный! Но я бы тоже не рискнул бы по следам пойти», — пишет пользователь ФБ Еркен Султанов.
«Вы ведь шутите?» — пишут пользователи.
«Нет», — коротко отвечает Ержигит.
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2 Комментариев Включено "Цепочку огромных следов в горах обнаружили горные туристы из ЮКО"
Nurzhigit Zhumadilделает новости)
Igor Savin там ходил…