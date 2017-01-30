Цепочку огромных следов в горах обнаружили горные туристы из ЮКО. Ержигит Жумадил разместил на своей страничке в Фейсбуке видео, снятое их группой в ущелье Сазаната.

«28.01.2017 Ущелье Сазаната, когда шли в сторону Динозавра не было этих следов! Когда возвращались, увидели эти огромные следы ! Может какая-то птица оставила!))))» — подписал видео Ержигит.

В комментариях пользователи интернета уже более подробно описывают события этого дня.

«Многие не верят, но было реально жутковато… Не знаю, йети или нет , но человек не может даже снегоступом такие следы оставить , интервал следов около 2,5-3 метров!», — пишет Ержигит.

Напомним, что некоторое время назад, пользователи «Фейсбука» активно обсуждали фотографии загадочных следов, так же обнаруженных в горах ЮКО. Тогда была выдвинута версия о том, что некий шутник решил удивить товарищей и прошелся по нетронутому снегу в снегоступах.

И все же скептиков не мало. И версии самые разные. «Да скорее всего птица. Во первых, был бы yeti — это существо тоже имеет вес, он же не воздушный! Но я бы тоже не рискнул бы по следам пойти», — пишет пользователь ФБ Еркен Султанов.

«Вы ведь шутите?» — пишут пользователи.

«Нет», — коротко отвечает Ержигит.