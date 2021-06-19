Днем 17 июня 2021 года в 15 км от села Екпинды Толебийского района Туркестанской области в зоне отдыха «Бургулюк» трое подростков поднялись на гору и заблудились.

С наступлением темноты они сбились с пути и сообщили об этом родителям. Один из них при подъеме на гору упал и сломал левую ногу.

В спасательной операции были задействованы 11 спасателей и 3 единицы техники Департамента по ЧС Туркестанской области, 3 сотрудника бригады «скорой помощи» и 1 единица техники.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь.