12 июня 2021 года, в ходе исследований по направлениям от моста реки Угам с левой стороны до хребта Азартеке спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда было обнаружено тело в ущелье Макпалсай Туркестанской области.

Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Ущелье находиться на высоте 1000 метров над уровнем моря. Из-за сложного горного рельефа, скалистых склонов транспортировка тела вертолетом была не возможна. Спасатели РОСО пешим ходом, организовав переправу через реку Угам (скорость течения 20 метров в секунду), выдвинулись к телу.

Сотрудники РОСО доставили погибшего к месту, где авиасудно смогло «зависнуть» в воздухе и при помощи лебедки, тело подняли на авиаборт и передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы.

В поисковых работах задействованы 127 сотрудников, 15 единиц техники, 3 квадрокоптера, 3 кинологический расчета Департаментов по ЧС и полиции Туркестанской области, Пограничной службы КНБ, лесного хозяйства, МЧС Республики Узбекистан, вертолет и родственники пропавших туристов. Поисковые работы ведутся по восьми направлениям.

Напомним, ранее три пропавших туриста были найдены и спасены. Также найдены тела двух туристов. Поисковые работы будут продолжены.

По предварительным данным, тело принадлежит пропавшему туристу 2004 года рождения. Тело сына распознал его отец.