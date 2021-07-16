Подростки не смогли самостоятельно спуститься с горы.

16 июля 2021 года около 11:50 в 5 км от села Екпинды Толебийского района Туркестанской области два подростка отправились в горное ущелье «Биркөлік», поднялись на вершину горы. Однако из-за сложного скалистого рельефа местности они не смогли спуститься и сообщили об этом по номеру «112».

Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия и спасли незадачливых туристов.

В спасательных работах были задействованы 8 спасателей и 2 единицы техники.