Фотограф-путешественник из Шымкента запечатлел самые красивые места юга

В 17 лет Диас Куралбек впервые отправился в горы, с тех пор горный туризм стал неотъемлемой частью 22-летнего парня.

Сегодня он с легкостью ориентируется в горах и самостоятельно организовывает походы разной сложности. Парень признается,что природа нашего края удивительна и разнообразна. И каждый раз отправляясь в поход, он открывает новые красоты третьего мегаполиса.

«Активно я путешествую уже 4 года. Для меня путешествия – это познание себя и мира, встреча интересных людей и пр осто наслаждение.Шымкентская природа — это уникальная природа, где все сконцентрировано от пустынь до высокогорий. У нас есть горы высотой 4000 метров, а также пустыни озера, реки, каньоны. Наш регион не исследован, еще можно открыть много интересных мест», — рассказывает путешественник.

22-летний парень владеет несколькими иностранными языками. Путешественник часто организовывает захватывающие маршруты для иностранных гостей Шымкента.

«Так как я работаю переводчиком, в основном работаю с иностранцами, и когда мы отправляемся в гору, они в шоке от нашей природы. Удивляются, что у нас есть горы, такие красоты и даже водопады», — рассказывает Диас.

Кроме, походов и изучения иностранных языков Диаса привлекает экстремальный спорт: альпинизм, катание на лыжах, скоростной спуск на велосипеде –дарят яркие эмоции и адреналин. В планах у парня изучить турецкий, испанский, итальянский, португальский и китайский языки, а также совершить большое путешествие по восточной части Казахстана на велосипеде.

«Я хочу совершить большое путешествие по Европе, Киргизии по восточной части Казахстана, и я хочу сказать нашим людям, друзьям, жителям города Шымкент, путешествуйте», — говорит Диас.

Во время путешествий Диас старается запечатлеть всю красоту природы и сформировать своё видение. В связи с этим парень организовал свою первую персональную фотовыставку «Жизнь=Приключение», где люди разных возрастов смогли насладиться чудесами природы, а также вдохновить себя на путешествия.