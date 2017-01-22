Чемодан, вокзал, туркод…

Туристам из Казахстана, планирующим отдых за рубежом, теперь необходимо оплатить так называемый туркод. Вот только вокруг этого слова в последнее время столько разговоров и информации, не всегда соответствующей действительности. Мы решили выяснить, что же такое туркод.

БЕЗ ТУРКОДА НЕ ВЫПУСТЯТ?

Итак, туркоды действуют с начала ноября 2016 года. Туристу, купившему путевку, туркод выдает оператор или турагентство, продавшее эту путевку. Состоит туркод из 11 символов и содержит уникальную информацию о каждом туристе: где он находится, в какой стране, по какое время.

Как пояснила председатель корпоративного фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей, с его помощью турист, заглянув на сайт fondkamkor.kz, может проверить, находится ли турпродукт в реестре проданных туров и защищен ли он фондом: «Если он нашел себя в реестре, значит он может спокойно выезжать, за ним стоит сила, которая защитит его в сложной ситуации. Поэтому главный наш помощник и главное звено в создании всей этой системы гарантирования прав – это именно турист, гражданин РК, который выезжает за пределы республики».

Туркод отправляется на электронную почту агенту, забронировавшему тур, после оплаты туроператором установленной суммы в размере 0,5 МРП (1134,5 тенге) за каждую реализованную путевку. Хранятся туркоды в специальной базе, доступ к которой имеет корпоративный фонд «Туристік Қамқор», созданный специально для предотвращения разного рода неприятностей.

Если турист, столкнулся с так называемым форс-мажором, а их, как выяснилось, может быть только два – отказ в посадке на самолет, следующий на родину и отказ в размещении в гостинице, турист напрямую связывается с фондом и сообщает оператору номер своего туркода. Затем остается только ждать, когда тебе помогут.

Значит ли это, что по возвращении домой туристу придется оплачивать помощь, которую ему оказал фонд? Однозначно, нет. Экстренная помощь туристу администратором системы оказывается безвозмездно на основании обращения, которое может быть направлено в объединение туроператоров любым способом, позволяющим установить автора обращения и должно содержать в себе указание на фамилию, имя и отчество туриста (туристов), адрес места нахождения туриста (туристов), номер договора о реализации туристского продукта и наименование туроператора (турагента), контактную информацию автора обращения, обстоятельства (факты), свидетельствующие о невозможности исполнения, неисполнения или ненадлежащем исполнении туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта).

А теперь внимание, согласно информации, опубликованной на сайте Фонда, решение об оказании туристу экстренной помощи или об отказе в ее оказании принимается администратором системы в течение 24 часов. И что это за экстренная помощь, решение об оказании которой будет приниматься в течение суток? А где все это время находиться туристу? В аэропорту или за свой счет снимать жилье на сутки? В этом случае, кто компенсирует туристу вложенные средства, пусть даже за сутки проживания в чужой стране, – этот вопрос туристу, видимо, придется решать в суде.

Так или иначе, если вам при покупке путевки не выдали туркод, требуйте его с туроператора, а уже получив, проверьте его на сайте Фонда.

КТО ПОЕДЕТ БЕЗ ТУРКОДА?

К слову, пресловутый туркод нужен, как выяснилось, далеко не всем туристам. Как пояснил ситуацию руководитель спортивного туристического агентства «Жана талап» Денис Жарменов, нюансов у новой программы немало, тем не менее: «Туркод необходим только тем, кто покупает турпутевку. А это значит, если вы выезжаете за границу по работе или чтобы навестить родственников, вам нет нужды в туркоде. И, конечно, не оформляется туркод на совсем маленьких путешественников. В соответствии с п.20 ст.1 Закона РК «О туристической деятельности в Республике Казахстан», турпродукт – это совокупность туристических услуг, достаточных для удовлетворения потребностей туриста в ходе путешествия, следовательно, это оплата с каждого туриста. За детей до 2 лет, возвращающихся из путешествия (не имеющие места в транспорте), перечисления средств на специальный счет администратора системы не требуется».

Так что если нотариус требует предоставить туркод для оформления доверенности на вывоз ребенка за рубеж, а вы едете к родне и путевку не покупали (такие прецеденты уже имели место), обратитесь к другому, более квалифицированному.

К слову, те, кто выехал без турпутевки и, соответственно, туркода, тоже могут рассчитывать на помощь Фонда, но… только консультативную. На материальную помощь из Фонда им можно не надеяться: «Если нам будет известно о проблемах наших граждан за рубежом, выехавшим без туркода, мы будем оказывать юридическую, консультативную помощь, но на материальную им рассчитывать будет невозможно, так как фонд осуществляет защиту только тех туристов, которые имеют туркод», – сказала Инна Рей.

В ФОНДЕ НЕ ВСЕ

Справедливости ради отметим, что далеко не все шымкентские турфирмы, операторы и агентства заключили договор с Фондом. И причины на это у всех разные.

«Нас пока в этой системе нет. Сейчас мои специалисты изучают все аспекты программы, но мы понимаем, что выезд туриста за границу без туркода будет считаться недействительным, поэтому сейчас работаем над тем, чтобы стать участниками программы», – подчеркнул Денис Жарменов.

Согласно информации, размещенной на сайте Фонда «Туристік Қамқор», только три из 37 южноказахстанских компаний, занятых в сфере туризма, заключили договор с Фондом.

Видимо, причина тут не только в вопросах, которые пока без ответов, но и в суммах банковских гарантий, которые обязаны предоставить турфирмы и операторы, изъявившие желание принять участие в программе.

Как пояснили в Фонде, вся работа по возвращению средств, затраченных на оказание экстренной помощи туристам, в дальнейшем ведется с банком, с которым турфирма заключила договор и оставила в залог наличность и имущество. Размер банковских гарантий для туроператора составляет 5000 МРП (11345000 тенге) для туроператоров-фрахтователей (арендующие транспортное средство вместе с экипажем) – 15000 МРП (34035000 тенге). Иными словами, когда фонд затратит средства на оказание помощи туристам, банк, который работает с обанкротившимся туроператором, в течение пяти дней возвращает фонду затраченные деньги.

К сведению, МРП сейчас составляет 2269 тенге, до нового года это была сумма в 2121 тенге.

НА ЦЕНЫ НЕ ВЛИЯЮТ

Многие туристы обеспокоены тем, что из-за туркода стоимость путевок серьезно подорожает. Однако в Фонде считают, что этого не произойдет, мол, слишком невысок взнос за каждый турпродукт. «На стоимость туристических услуг влияет многое. Но курс доллара влияет гораздо серьезней, чем 0,5 МРП за каждую турпутевку. Поэтому к удорожанию туров это привести не может. Да, это будет определенная нагрузка на туроператоров, но не огромная и не тяжелая, как это некоторые стараются представить, поэтому на продаже самих туров это не должно отразиться», – заявила Инна Рей.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЮТ

Еще один вопрос, из-за которого туристы относятся к нововведению настороженно, наличие полной информации о туристе в туркоде. Как заверили в Фонде, в реестрах туров и туркодах указывается только номер паспорта туриста, но не его личные данные. Доступ к данным имеет только туроператор, сформировавший турпродукт, турагент, его реализовавший, и сам турист. И, наконец, информация о внесенных данных предоставляется только Уполномоченному органу по его письменному запросу.

Подготовила Саида ТУРСУМЕТОВА