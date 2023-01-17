Полетная программа из Шымкента расширяется: туроператор FUN&SUN Kazakhstan выкупил блочные места в Дубай

Полетная программа туроператора FUN&SUN Kazakhstan расширилась: рейсы из Шымкента в Дубай на бортах самолета Flydubai стартуют в турпакете с 1 марта, с частотой два раза в неделю.

Полетная программа из Шымкента в Дубай в рамках пакета, сформированного туроператором FUN&SUN Kazakhstan, будет осуществляться два раза в неделю по средам и субботам. Количество дней в туре будет составлять 6, 9 или 13 ночей.

Блоки мест ставятся туроператором для снижения цены авиабилета в общей стоимости тура. На данный момент туроператором FUN&SUN Kazakhstan из Шымкента осуществляются прямые рейсы в Египет, ОАЭ, Таиланд и Турцию. В Дубай от туроператора также возможно летать из Алматы и Астаны.

По данным системам бронирования FUN&SUN Kazakhstan 6-дневные туры в ОАЭ с вылетом 1 марта на одного взрослого по системе «все включено» стоят от 319 176 тенге в отеле 3*, от 409 032 тенге в отеле 4* и от 521 820 тенге в отеле 5*.

Подробную информацию по бронированию туров можно получить в офисе турагентства FUN&SUN.

Адрес: микрорайон Нурсат, 172а ТД Baqyt, первый этаж

Колл-центр, W/A: +7 771 780 4609

Instagram: @fstravel_kz

Информация о FUN&SUN Kazakhstan:

FUN&SUN Kazakhstan — одна из ведущих туристских компаний Казахстана и Центральной Азии, основанная в 2001 году. Компания успешно ведет свою деятельность и занимает лидирующие позиции среди национальных компаний в качестве крупнейшего многопрофильного туроператора c собственной сеткой Diff отелей и DMC компаниями.

Помимо этого, вселенная FUN&SUN включает в себя 24 офиса туристических агентств с высоким уровнем сервиса в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Также 17 франшиз, работающих под брендом FUN&SUN, из которых 6 находятся в Узбекистане.

Ранее туроператор функционировал под брендами:

“ITour”, 2001-2020 гг.

“TUI Kazakhstan”, 2020-2022 гг.

В 2016 году туроператор стал членом ассоциации Фонда гарантирования туристов Казахстана «Туристік Камкор», вступить в который могут туроператоры с наличием банковских гарантий, принимающие на себя обязательства по защите прав граждан, выезжающих за рубеж.

С марта 2022 года компания осуществляет свою деятельность под брендом «FUN&SUN».

БИН 010140004863