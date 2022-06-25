По тропам хоженым и чудным

Недавно созвонилась со своей хорошей приятельницей. Обычный разговор.

Как дела? Что новенького? «А знаешь, – говорит она, – в мае ездила в Кызылкумы с группой туристов. Меня сначала отговаривали, говорили, что условия там не очень комфортные, но все-таки взяли, и я ничуть не пожалела. Да, трудности были, попали под обвальный дождь. Машина увязла в разбухших песках, пришлось ее толкать…

Но красоту увидела необыкновенную, такое разноцветье трав и цветов, такие величественные просторы». Выслушав все эти восторги, вдруг подумала: «А ведь прекрасное-то рядом, надо только от дивана оторваться и лень превозмочь. Кызылкумы – это, конечно, экстрим, но ведь у нас действительно красот немало.

И не надо иметь толстый кошелек, чтобы разнообразить свою жизнь новыми впечатлениями.

И не нужен нам берег турецкий».

Край родной, но неизведанный

Мы теоретически знаем, что Шымкент расположен в географически благодатном месте, вокруг него можно встретить ландшафты на любой вкус: от пустынных дюн до горных вершин. Да что говорить, ущелье Сайрамсу, Бургулюк, Машат, Угам – все это в часе езды от пыльного мегаполиса, все открыто и доступно.

Какие там далекие альпийские луга – за этими пейзажами не надо ломиться за рубеж. А тем, кто охочий до исторических мест, тоже далеко ехать не надо. Туркестан вообще по соседству, древнейший Отырар тоже недалеко, да и развалины Саурана, считай, у нас под боком. Не говоря уже о Сайраме, когда-то древнем Исфиджабе, который стал уже частью Шымкента, и куда можно доехать на обычном городском автобусе.

Он может быть привлекательным для туристов и паломников одновременно: из-за обилия религиозных исторических мест поклонения – мавзолеев Карашаш ана, Мирали-баба, Ибрагим ата, Абдель Азизбаба. Разве этого мало?

Но не всегда степень древности и природных красот может привлечь потенциального туриста. Чтобы сподвигнуть его на подобную вылазку, ему нужна хоть какая-то организация отдыха и сопутствующие удобства. Я говорю не о тех любопытствующих энтузиастах, которым вообще ничего не надо, кроме свободного времени, рюкзачка и емкости с водой.

Они и без организаторов самоорганизуются. Но большинству захочется совместить приятное с полезным: чтобы и экскурсия была, и место для еды, и место для… ну, скажем, отправления естественных нужд. Словом, с туристом надо работать, его надо завлекать и лелеять. А для этого нужна продуманная и целенаправленная политика.

О так называемом внутреннем туризме у нас давно говорят, как о направлении перспективном и желаемом. Мол, здесь будет когда-нибудь развитый туристский центр, куда будут съезжаться туристы со всего мира, охотно выкладывающие нам свои восторги и валюту в придачу. Надежду на ускорение этого процесса, как ни печально, вселила трехгодичная пандемия. Люди, запертые карантином внутри своих границ, просто вынуждены были обратить внимание на «внутренние» достопримечательности. Как говорится, на безрыбье и рак рыба…

Озабоченные неспешным развитием местного туризма в Шымкенте организовали даже солидный семинар-тренинг для экскурсоводов и администраторов гостиниц, а также активных туроператоров и других представителей туристской индустрии. Он состоялся в августе прошлого года и носил прямо-таки всеказахстанский характер.

В ходе различных обсуждений, прений и предложений много было говорено об неоспоримых исторических и географических достоинствах нашего края и Шымкента в частности. Была задета тема популяризации и даже, как это грубо ни звучит, напористой пропаганды историко-культурных и природных редкостей родной вотчины.

Что такое пропаганда, как не заострение особого внимания на конкретной проблеме? А ведь были у нас такие вдохновенные краеведы и популяризаторы, как Алексей Гончаров, Кенес Исмаилов, Бахыт Аширбаев, уход из жизни которых буквально осиротил и обезводил эту нематериальную нишу под названием «любовь к своей земле». И удастся ли скоро заполнить эту нишу?

На примере энтузиастов

Конечно, есть у нас в городе деятельные активисты на туристическом поприще, одержимые любовью к своему краю и желающие приобщить к ней других людей. Один из них – Петр Мирошниченко из небольшого ИП «Гидмастер». (Он, кстати, и увлек мою приятельницу в пустыню Каракумы). Сам он свои заслуги на ниве внутреннего туризма оценивает довольно скромно: «Я с товарищами лишь организую маршруты по каньонам, пещерам, озерам и пустыням нашей области и ничего больше. Правда, при этом мы стараемся дать нашим группам полную информацию о месте, куда едем, обеспечиваем их безопасность, питание и относительный комфорт.

Почему относительный? Хотя бы потому, что на местах, к сожалению, пока отсутствуют элементарные удобства, даже туалетов зачастую нет… А вообще, замечательных мест у нас много, если подсчитать, то примерно около 1500. Взять хотя бы соленое и лечебное озеро Кызылколь в Сузакском районе, это наш популярный маршрут. Он был наработан еще в советское время, туда даже самолеты летали.

Про заповедник Аксу-Жабаглы, ущелье Сайрамсу, каньон Аксу, скалу Ата ана или Адам и Ева вы тоже, конечно, слышали… Это прекраснейшие места, которые даже искушенным иностранцам показать не стыдно. Но, опять-таки повторю, мало просто завлекать желающих описанием здешних достопримечательностей, надо создать элементарные условия для познавательного отдыха. Эти вопросы, по-моему, надо решать на государственно-административном уровне, одними разовыми спонсорскими вливаниями тут не обойтись».

Петр Мирошниченко высказал и некоторые противоречивые суждения. С одной стороны, популяризация привлекательных для туризма объектов – это несомненное благо и польза, а с другой – почерпнув необходимую информацию о здешних красотах, туда с удвоенной силой часто рвутся не любители, а разрушители природных заповедников.

Дежурные увещевания природоохранников, как-то: убирать за собой мусор, тушить костры – не производят на «дикарей» никакого впечатления. Вот и сетуют ревнители природы на просвещение: все меньше остается нетронутых, незагаженных мест, которые всегда греют и восхищают своим первозданным величием. Но это уже проблемы воспитания и культуры…

Ну не будем о грустном. Никуда не денешься: одной из побудительных причин встать на тропу туристского маршрута – это достоверное и завлекательное повествование о месте, где ты мечтаешь очутиться. Такие, например, интересные сведения дает туристский информационный центр Turkistan Tourism Center. Перескажу самое главное.

Места силы и красоты

Одно из самых загадочных мест в Туркестанской области – это пещера Ак мечеть (Белая мечеть), расположенная в пяти километрах от села Кенестобе и примерно в 150 км от Шымкента. Загадочная хотя бы потому, что ей приписывают какую-то магическую силу, с которой связаны невероятные легенды. Сама она является чистым «гением места», сотворенная природным «архитектором» по неясному, но чудесному замыслу.

А легенды, то есть устные народные сказания, никогда не возникнут без причины и на ровном месте. Точных данных о времени возникновения, конечно, нет. В 1973 году ее изучали ученые и геологи из Москвы, еще ранее ею интересовались историки. Первые высказали предположение, что пещера возникла на месте падения метеорита, а историки говорят, что камни, из которых образовалась пещера в слое известняка, относятся к эпохе медно-каменного века.

Но туристам не так важны происхождение и геологические параметры природного артефакта, как материалистическое объяснение чудотворного воздействия ее атмосферы на человеческую душу и органы чувств.

Так в чем же уникальность Ак мечети? Пещера впечатляет размерами. Она простирается на 150 метров в длину, 65 метров в ширину и 25 метров в высоту. Ее очертания при взгляде изнутри необычны и причудливы. Акустика тоже своеобразная. В этой пещере, если в одном месте говорить во весь голос, то в другом углу вас никто не услышит. Пространство пещеры освещено мягким рассеивающимся светом.

Время от времени из отверстий в скале капает вода, а еще здесь царит особый микроклимат: зимой здесь теплее, а летом прохладнее, чем снаружи. При этом вокруг пещеры деревья не растут, но вот внутри на двадцатиметровой глубине подземного зала живет и развивается маленький садик из нескольких старых шелковиц. Их яркая насыщенная зеленью листва составляет разительный контраст с жухлой наружной растительностью и служит отличным прибежищем для местных галок и диких голубей.

Конечно же, наши предки пытались найти всем этим чудесам логическое объяснение, уложенное в форму старинных преданий. В одной легенде говорится, что в пещере когда-то скрывались от врага женщины и дети во времена джунгарского нашествия. А в другой, что здесь когда-то обитал огромный змей, которого прогнал пророк Сулейман.

Более литературно-выстроенное предание имеет развернутый сюжет: «В день, когда батыр Есиркеп Койкелды готовился выступить против джунгар с солдатами, которых было более 10 тысяч, вдруг пошел сильный дождь. Все стали искать убежище и нашли его в пещере, где начали молиться об окончании непогоды. И когда дождь перестал лить, воины решили: «Эта пещера в предгорьях горы Каратау защитила нас и наших коней от дождя. Камни здесь белые, как ткань, и все мы могли здесь молиться, воздавая хвалу Аллаху и прося у него заступничества и победы над врагами. Это священное место, и имя ему отныне Ак мечеть».

Как бы то ни было, а в пещере действительно какая-то особая аура. В ней очень легко дышится, и каждый, кто сюда заходит, чувствует ощутимый прилив сил. Это подтверждают и кое-какие медицинские наблюдения. Всего 15 минут, проведенные в пещере, помогают привести в норму артериальное давление, сердечный ритм и сахар в крови. А уж чувства покоя, умиротворения и благоговения снизойдут на вас непременно. Вот и тянется туда народ, не взирая на минимальное наличие удобств. И каждый ищет для себя новых ощущений, откровений и исполнения желаний.

Народная молва с лихвой наделила Ак мечеть мистическими свойствами, поэтому одни туристы складывают из тамошних камней ритуальные пирамидки, другие завязывают на ветках деревьев белые платки, есть и такие, кто проползает по расщелине в 7-8 метров, расположенной внутри пещеры, чтобы желание сбылось наверняка.

Захотелось ли вам побывать в Ак мечети? После такой-то ошеломительной рекламы. Вот то-то же. И это возможно. Для того же Петра Мирошниченко это обычный и регулярный маршрут. Он еще и других легенд прибавит. В общем, приобщайтесь к природе, она исцеляет и облагораживает душу…

Елена ЛЕТЯГИНА