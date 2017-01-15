Читать книги дорого, но полезно

От
Анастасия Новикова
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Любители почитать — на отличные книги не поскупятся, даже если и цена у них запредельная. Но, что делать, если средств не так много, а книги читать все же хочется? Мы нашли несколько полезных лайфхаков, для истинных книгоманов.

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