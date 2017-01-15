Читать книги дорого, но полезно

Любители почитать — на отличные книги не поскупятся, даже если и цена у них запредельная. Но, что делать, если средств не так много, а книги читать все же хочется? Мы нашли несколько полезных лайфхаков, для истинных книгоманов.
Реклама
Любители почитать — на отличные книги не поскупятся, даже если и цена у них запредельная. Но, что делать, если средств не так много, а книги читать все же хочется? Мы нашли несколько полезных лайфхаков, для истинных книгоманов.
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!