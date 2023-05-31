Литературно-поэтический конкурс проходит в библиотеке Шымкента

Одним из возрастных участников литературно-поэтического конкурса стала шестидесяти семилетняя Мунира Шарапова.

После выхода на заслуженный отдых, посещение библиотеки стало для неё доброй традицией. Узнав о конкурсе, решила — а почему бы и ей не продемонстрировать свои творческие способности.

Мунира Шарапова, жительница г. Шымкента:

«Часто посещаю библиотеку Пушкина. Здесь бывают творческие вечера, я почти постоянно присутсвую здесь. Мне все это интересно. На первом туре я прочитала два стихотворения — это «Жди меня» Симонова и «Ленин и Печник», — Александра Твардовского».

Всех участников конкурса — детей, студентов и пенсионеров — объединяет любовь к чтению. Каждый индивидуален, со своими интересами и увлечениями. Кто-то посещает библиотеку не очень часто, кто-то регулярно. Одни любят детективы, исторические романы. Другие — ждут новинок литературы, или перечитывают классические произведения.

Наталья Романова, директор библиотеки им.Пушкина:

«В нашей городской библиотеке большое событие. Мы в мае месяце, с 10-го по 15-е, объявили литературно-поэтический проект. Проект который называется литература объединяет. Мы сделали положение и раздали для школ, вузов и жителей Шымкента».

Итоги литературного конкурса поведут четвертого июня. 160 талантливым участникам вручат грамоты и поощрительные призы. А самые креативные конкурсанты смогут бесплатно посещать кукольный театр, цирк и русский драматический театр.

Диана Биржанова