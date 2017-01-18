Детские носки с 3D-рисунком начали выпускать в ЮКО. Известная в республике фабрика по выпуску носочных изделий, совместно с белорусскими партнерами, разработала новый дизайн. Объемные животные, сказочные персонажи и герои мультфильмов — оценить качество носков с 3D-принтами жители области смогут уже в следующем месяце.

Воплотить в жизнь дизайн будущего изделия — задача не из легких. Дизайнер предприятия по выпуску носков Сандугаш Жомартбекова признается, на создание одного 3D-рисунка уходит не один день. В реализации проекта важна не скорость, а точность эскиза. От красивой картинки до готовой продукции 3D-рисунок проходит минимум 4 этапа.

Сандугаш Жомартбекова, дизайнер: «Мы сначала придумываем рисунок и переносим его на бумагу. Затем задаем эскиз в компьютере. С помощью специальной программы собираем мозаику будущего носка. Здесь самое главное — высчитать каждый стежок. Потом уже разработанный 3D-рисунок мы отправляем в дальнейшее производство».

Мужские, женские и детские носки различных цветов, рисунков и плотности, ассортименту предприятия позавидует любой. Два миллиона пар готовых носочных изделий в месяц. Удивляет и цена: от 30 до 165 тенге за пару. Носки шымкентского производства легко конкурируют с китайскими и турецкими. И это не удивительно, ведь в основе только экологически чистое сырье: хлопок и лайкра.

«Качество нашей продукции самое лучшее на данный момент. Так как мы применяем х/б пряжу и лайкру. Основные производители применяют полиамид, это удешевляет носки и не дает нужного качества, — делится секретами производства исполняющий директор Асылан Ибадуллаев. — Хлопчатобумажную пряжу мы закупаем суровую, Южно-Казахстанского производства. Сами выделываем ее, красим в нужные нам цвета. За счет чего и получаем низкую стоимость».

Качество носков Южно-Казахстанского производства уже оценили не только в республике, но и за его пределами. Носочные изделия под маркой «сделано в Казахстане» успели полюбиться в Южной Кореи и России.

Сейчас руководство предприятия ожидает сертификат качества из Германии. После его получения, носки Южно-Казахстанского производства можно будет экспортировать и в страны Европы. Шымкентские потребители могут приобрести товар местного производства на рынках города.