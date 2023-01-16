С кем торгует Шымкент: ключевые партнеры мегаполиса

В Шымкенте сегодня функционируют 807 предприятий, 54 из которых экспортируют свою продукцию.

По данным городского управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, внешнеторговый оборот за год составил 2 млрд 285 млн долларов.

Основными партнерами по объему экспорта являются Узбекистан, Турция, Нидерланды, Россия, Афганистан и Таджикистан.

«Среди основных экспортируемых товаров Шымкента — это нефть и нефтепродукты — на сумму 278 млн 800 тысяч долларов США, подсолнечное масло — 62 млн 400 долларов, пшеничная мука — почти 60 миллионов. Алюминиевые стержни и профили — на 34 миллиона 600 тысяч долларов. Экспортируем также, пшеницу, хлопко-волокно, текстиль и лекарства», — говорит Бахыт Калдыбеков, руководитель отдела промышленности и экспорта управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента.

Основные партнеры Шымкента по импорту: Россия, Китай, США, Узбекистан, Турция, Бельгия, Польша, Франция, Германия, Беларусь и Кыргызстан. Объем товаров из этих стран превысил 83 %. В Шымкент привозят запчасти для вертолётов и самолетов, шасси, легковые автомобили, текстиль, целлюлозную бумагу и картон, автомобильные шины и полимеры.

«Президент дал поручение исполнительным органам снизить импортную зависимость. Разработан План мероприятий до 2025-го года. Приоритет отдаётся 48-ми инвестиционным проектам по импортозамещению, которые позволят производить отечественную продукцию, керамику, керамическую плитку, пропилен. Для реализации этих проектов, мы планируем запустить две индустриальные зоны», — говорит Бахыт Калдыбеков.

В индустриальной зоне «Жулдыз» налажена машиностроительная, металлургическая промышленность, работают мебельные предприятия. А в индустриальной зоне «Бозарык» будут развивать агропромышленный сектор: предприятия по переработке мяса, молочной продукции, овощей и фруктов.

Подготовила Шынар Оразова