Шымкентские товары будут выводить на экспорт соседям

Возможность экспортировать свой товар в Узбекистан и Кыргызстан получили шымкентские бизнесмены.

Осуществляться это будет в рамках проекта национального плана по стандартизации. Обсуждение прошло в палате предпринимателей города. Главная цель заседания— объяснить владельцам крупных предприятий Шымкента о разработке и утверждении алгоритмов экспорта их продукции.

Вывозить товар за границу — отличный шанс увеличить доход для начинающих предпринимателей, считает сельхоз производитель Аскар Жанбаев. По словам бизнесмена, алгоритм экспорта хоть и сложный, но эффективный. Новый проект поможет также улучшить качество продуктов и поможет конкурировать с соседними странами. Бизнесмен планирует экспортировать в Узбекистан мясо и крупы.

Аскар Жанбаев, предприниматель:

«Я в сельхоз бизнесе два года, поэтому еще не успел экспортировать свой товар за границу. Но мои товары пользуются спросом в Казахстане. Я как раз в этом году планировал вывозить свой товар в близлежащие страны. В основном, мы раньше импортировали товары из других стран, а теперь свои будем экспортировать. Это всегда отличная возможность для предпринимателей, потому что товар уходит в другие страны, а деньги возвращаются в нашу страну. Это хорошо и для экономики Казахстана. К тому же если возникнут проблемы, то их легко можно решить. Сам я выращиваю крупы и реализую мясо. К слову, такие заседания также хорошо помогают не ошибиться во время экспорта своего товара. Многие бизнесмены лишаются дохода, когда их товар портится на границе. Через такие собрания это можно легко решить».

Экспортировать из Шымкента в Узбекистан и Кыргызстан можно любой товар. Однако, нужно соблюдать правила.

Карина Кожанова, ведущий специалист ФТШ РГП КазСтандарт:

«Подготовка к экспорту продукции в Узбекистан. Что касается пищевой продукции, то сначала нужно получить разрешение на экспорт, который подлежит ветеринарному контролю РК. То есть направляется заявление в территориальное управление комитета ветеринарного надзора и контроля МСХ по месту расположения производства. Нужно получить необходимый ветеринарный сертификат на экспорт пищевой продукции из РК в Узбекистан. Для оформления разрешения импорта продукции Республики Узбекистан необходимо обратиться с заявлением не менее, чем за 30 дней главному государственному ветеринарному врачу Республики Узбекистан, куда планируется осуществить импорт продукции».

Проект Национального плана стандартизации на следующий год предусматривает разработку стандартов в экологии, строительстве, легкой промышленности, машиностроении, развитии космической индустрии и энергетики.

Сакен Бейсеев, директор филиала г. Шымкента и Туркестанской области РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»:

«Мы собираемся проводить круглый стол для предпринимателей Шымкента, Туркестанской области, Кызылорды и Жамбылской области. Кызылорда, Они через зум будут участвовать, шымкентские предприниматели сюда придут. В июле и августе мы посетили Кыргызстан и Узбекистан, заключаем сейчас меморандум применений стандартов Кыргызстана, Узбекистана. Наша основная задача — помочь предприятиям, чтобы они продвигали свои продукции на территории Кыргызстана и Узбекистана без проблем. Потому что как вы сами знаете, есть технические барьеры, это стандарты и нормативные документы, чтобы при ввозе продукции этой страны в Узбекистан и Кыргызстан, у наших предпринимателей проблем не было».

На встрече с шымкентскими предпринимателями были и представители Узбекистана и Кыргызстана.