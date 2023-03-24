При импорте зерна сопроводительные документы необходимо сдавать в ОГД

Реализация программы цифровизации в Казахстане оптимизировала оформление государственных услуг, документов товарооборота.

Так заполнение сопроводительных накладных на товары в электронном виде при импорте зерна упростило процедуру проверки. В результате значительно сократилось время пересечения границы.

Специалисты управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента напоминают об обязательном оформлении сопроводительных накладных при импорте и экспорте отдельных видов зерна и злаковых культур.

Нуртас Утетилеуов, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г. Шымкента:

«Перевозчик при импорте зерна из стран ЕАЭС в Россию, Беларусь, Кыргызстан, Армению, должен предоставить сотрудникам органов государственных доходов сопроводительные накладные на товары. В информационной системе электронных счетов-фактур грузоотправитель заполняет товаросопроводительные накладные в электронном виде. Регистрация и работа в информационной системе электронных счетов-фактур проводится бесплатно».

Сопроводительные документы на товары полностью оформляются в электронном виде. Бумажного документооборота нет. Соответственно уменьшаются расходы на бумагу, принтеры, доставку и содержание архивов, для хранения бумажных документов.

Нуртас Утетилеуов, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г. Шымкента:

«Наличие сопроводительных накладных на товары значительно упрощает процедуру проверки грузовых документов и сокращает пересечение границы со странами ЕАЭС.

Сведения, содержащиеся в товаросопроводительных накладных, должны соответствовать сведениям, содержащимся в грузовых документах. В случае выявления несоответствий по фактически перевезённому грузу, предусмотрен административный штраф от 20-ти до 100 МРП».

Внедрение сопроводительных накладных на товары является действенной мерой для пресечения теневого товарооборота. Фиктивные грузополучатели, банкроты и ликвидированные лица не имеют возможности их оформить, говорят фискальщики.