При импорте зерна сопроводительные документы необходимо сдавать в ОГД

Реализация программы цифровизации в Казахстане оптимизировала оформление государственных услуг, документов товарооборота.
Так заполнение сопроводительных накладных на товары в электронном виде при импорте зерна упростило процедуру проверки. В результате значительно сократилось время пересечения границы.
Специалисты управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента напоминают об обязательном оформлении сопроводительных накладных при импорте и экспорте отдельных видов зерна и злаковых культур.
Нуртас Утетилеуов, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г. Шымкента:
«Перевозчик при импорте зерна из стран ЕАЭС в Россию, Беларусь, Кыргызстан, Армению, должен предоставить сотрудникам органов государственных доходов сопроводительные накладные на товары. В информационной системе электронных счетов-фактур грузоотправитель заполняет товаросопроводительные накладные в электронном виде. Регистрация и работа в информационной системе электронных счетов-фактур проводится бесплатно».
Сопроводительные документы на товары полностью оформляются в электронном виде. Бумажного документооборота нет. Соответственно уменьшаются расходы на бумагу, принтеры, доставку и содержание архивов, для хранения бумажных документов.
Нуртас Утетилеуов, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г. Шымкента:
«Наличие сопроводительных накладных на товары значительно упрощает процедуру проверки грузовых документов и сокращает пересечение границы со странами ЕАЭС.
Сведения, содержащиеся в товаросопроводительных накладных, должны соответствовать сведениям, содержащимся в грузовых документах. В случае выявления несоответствий по фактически перевезённому грузу, предусмотрен административный штраф от 20-ти до 100 МРП».
Внедрение сопроводительных накладных на товары является действенной мерой для пресечения теневого товарооборота. Фиктивные грузополучатели, банкроты и ликвидированные лица не имеют возможности их оформить, говорят фискальщики.