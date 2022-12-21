Теплицы в Сайрамском районе вырастили 14 тысяч тонн овощей

14 тыс. тонн овощей вырастили в этом году в Сайрамском районе Туркестанской области. Там активно развивается тепличное хозяйство.

Специалисты отмечают, что увеличилось количество парниковых установок промышленных масштабов, оснащённых современным оборудованием.

Эту промышленную теплицу в селе Аксукент запустят в ближайшее время. Её площадь 6 гектаров. Построена она по голландской технологии. Особенность теплицы в том, что почва здесь вообще не используется. Саженцы будут выращивать в специальных горшках с удобрением.

«Это кокосовый субстрат, из Шри-Ланки. Его можно использовать до двух лет. В почве могут быть элементы, которые не нужны растению, а здесь в составе только необходимое количество минеральных удобрений. Благодаря этому можно получить в десять раз больше продукции», — говорит Жаркын Байдуллаев, заместитель директора теплицы.

Посадку начнут в январе. Урожай будут собирать с марта до поздней осени. С одного гектара можно получить до 400 тон продукции, отмечают специалисты. А в общей сложности за год — почти 2,5 тонны овощей. Для запуска агропромышленного комплекса предприниматель взял льготный кредит — 2 млрд 100 млн тенге. 25% из этой суммы возместит государство. Теплица полностью автоматизирована.

«Одна из особенностей промышленной теплицы в том, что она требует меньших затрат и даёт хороший урожай. В теплице, где используют почву, потерь больше. Вода там не экономится, зачастую. А здесь поливают методом капельного орошения. Только посев саженцев производится вручную, всё остальное — с помощью автоматической системы», — говорит Рыскул Оспанулы, советник акима Сайрамского района.

По словам специалистов, всего в Сайрамском районе 110 теплиц площадью в 60 гектаров. Почти половина из них — промышленные. В этом году там вырастили 14 тысяч тонн овощей. Основная продукция отгружена в северные области страны и в Россию.