Габидулла Абдрахимов поручил исправить недостатки на проспекте Тауке хана к 1 мая

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов проинспектировал качество ремонтных работ по проспекте Тауке хана. В ходе осмотра глава города обратил внимание на ряд недостатков и поручил исправить их до 1 мая.

Градоначальник проверил, в частности, как делаются пешеходные дорожки, как устанавливаеся освещение и прокладываются ирригационные каналы на главном проспекте города. Габидулла Абдрахимов поручил в кратчайшие сроки завершить установку железных покрытий на ирригационных каналах проспекта Тауке хана, переделать работу по укладке тротуаров и заменить потрескавшиеся плиты, возвести оставшиеся водоотводные сооружения и привести в порядок стоянку около «Центрального парка».

Напомним, несколько дней назад аким Шымкента объяснил горожанам, почему и для чего затеян такой глобальный ремонт проспекта Тауке хана. Дело в том, что ремонт получился переходящим, хотя изначально, на презентации проекта ремонта было сказано, что он будет закончен к концу 2016 года. Понятно, что сделать это не позволили объективные причины. И все же масса горожан была возмущена не только сроками, но и качеством строительных работ.