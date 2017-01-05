Где в ЮКО отдохнуть зимой

«Зима, крестьянин торжествуя…» Впрочем, оставим в покое крестьянина, а лучше поговорим о том, где у нас на юге можно отдохнуть зимой. Вариантов много – тут все зависит исключительно от того, какой вид отдыха вы предпочитаете – дикий или все же культурный. Мы решили «пробежаться» по ценам и условиям зимнего тура выходного дня.

«ДИКИЕ» ТУРИСТЫ

Рвануть в горы зимой предлагает сегодня масса туринструкторов. Тут, как говорится, все зависит от того, чье предложение тебя устроит больше всего. В среднем стоимость одной поездки в горы стоит от 2500 тенге с человека.

Но если одни предлагают просто приехать в ущелье и прогуляться по горам (насколько позволят погодные условия и ваши физические возможности), другие устраивают настоящий зимний экстрим в виде велопокатушек. Если вам также захочется прокатиться на велосипеде по непростому зимнему маршруту, то вам понадобится доставить к месту свой велосипед. Стоимость доставки – 800 тенге. А те, у кого велосипеда нет, могут взять его в аренду, цена – 2500 тенге. Плюс вход на территорию нацпарка – 412 тенге. Ну а если вы с двухколесным конем «на вы», то попробуйте свои силы в забеге на снежную гору. Доехать до места покатушек можно за 1200 тенге или на своей машине. Перекус забираете с собой из дома.

Итак, что можно получить в среднем на сумму – 2500 тенге? Веселая компания из людей с самыми разными интересами, поездка в одно из живописнейших ущелий ЮКО, экстремальное восхождение на вершину (вспомните, как довольно непросто подниматься в горы даже летом. Спустя часок-другой туристский запал пропадает и идешь уже, чтобы доказать самому себе, что ты можешь дойти, а теперь помножьте это все на сложности в виде снега и мороза). Такие маршруты, как правило, однодневные.

«КУЛЬТУРНЫЕ» ТУРИСТЫ

А вот вам вариант номер 2. Тут хотелось бы сделать мааленькое такое лирическое отступление. Туризм мы развиваем с особенным рвением, правда, иной раз невольно и подумаешь, а на кого этот самый туризм со всем его развитием рассчитан? Покататься на санках с горы, встать на лыжи – такой возможности у рядового шымкентца, увы, нет. Так и слышу тех, кто сейчас начнет возмущаться, – «а как же наша горнолыжная база «Тау самалы»?!»

А давайте просто прикинем, сколько нам нужно денег, чтобы хотя бы сутки отдохнуть на нашем, местном курорте.

Итак, открываем сайт горнолыжной базы. Нас помимо прочего интересует раздел «Прайс». Согласитесь, прежде чем куда-либо отправляться, нужно хотя бы рассчитать, во сколько этот самый отдых нам обойдется.

И что мы видим? Смотрите сами и прикидывайте, сколько раз за сезон вы можете рвануть отдохнуть всей семьей в наших горах.

Вход на территорию – 300 тенге с человека.

Подъем: детский – 300 тенге, взрослый – 500 тенге.

Стоянка: легковой автомобиль – 1000 тенге, микроавтобус – 2500 тенге, автобусы – 5000 тенге.

Прокат инвентаря: лыжи – 3000, сноуборд – 3000, санки – 3000, снегоход – 3000.

Экипировка: лыжные палки – 500 тенге, очки – 1000 тенге, каска – 1000 тенге, обувь – 1500 тенге, спецодежда – 3000 тенге.

Инструктор – 2000 тенге.

Собрав «конструктор» взрослого лыжника, получаем приблизительно 13800 тенге.

А если предположить, что у нас есть и экипировка, и спецодежда, и инвентарь в виде лыж или саней, то забронируем номер на сутки. Дорога до базы неблизкая – 60 км, а перспектива только подняться, спуститься разок с горы и ехать обратно – как-то не радует. Итак, сколько же стоит снять номер или коттедж на сутки? Стоимость варьируется в зависимости от условий и класса – от 18000 тенге до 150000 тенге. Как ответил онлайн-консультант, в стоимость проживания входит только завтрак. Так что подумайте еще и о том, чтобы захватить денег на обед и ужин. Понятно, что шашлыков вы там не пожарите, а сухпаек на морозе – не комильфо.

Посчитаем? Вход, как мы помним, 300 тенге, подъем – 500 тенге, стоянка авто – 1000 тенге, инструктор – 2000 тенге, прокат инвентаря – 3000 тенге и номер, возьмем самый дешевый – 18000 за сутки. Итого – 24800 тенге (без учета стоимости еды).

А если вместе с ценами на экипировку, то получается и вовсе – 34800 тенге на одного человека. А если ехать отдыхать семьей…

В БАГДАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО

В управлении предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО нам сказали, что не могут регулировать стоимость отдыха на частной горнолыжной турбазе. «Кроме того сейчас у них нет конкуренции, – рассказала руководитель отдела развития туризма управления Перизат Конуспаева. – А чтобы ее создать, мы сейчас работаем над строительством горнолыжного курорта международного уровня «Каскасу». Всего на строительную инфраструктуру планируется затратить 2,8 миллиарда тенге. Сейчас уже выполнены работы на 448 млн. тенге».

По словам Перизат Конуспаевой, в развитии нуждаются и такие направления, как Сарыагаш и Шардара, но для этого необходимы большие средства. «Мы на данном этапе разрабатываем менее затратные продукты, которые могли бы принести неплохую прибыль, например, путешествие на воздушном шаре или сафари-тур. Кроме того, в 2017-2018 годах будет работать специальная программа для детей, чтобы каждый подросток мог ездить по ЮКО с целью изучения истории родного края», – продолжает она.

Отдельная работа ведется и в рамках «ЭКСПО-2017». Уже разработаны два маршурта – трехдневный и пятидневный. Причем пятидневный уже внесен в госреестр. Он включает в себя посещение городища Отырар, Туркестана, Байдибекского района, Казыгурта и Толебийского района. Это – познавательные туры.

Совсем недавно на заседании Совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ* было принято решение об избрании города Туркестана культурной столицей тюркского мира на 2017 год. В Туркестане пройдет следующее 35-е заседание ТЮРКСОЙ. Понятно, что к этому мероприятию необходимо подготовиться. Однако, максимум, что пока планируют в управлении – навести в городе чистоту и порядок. «Как вы знаете – это международный статус и по большому счету основные мероприятия по развитию Туркестана, как столицы тюркского мира будут делать по линии Министерства. Наша задача сейчас – привести все к санитарным нормам. Эту работу мы должны закончить до мая 2017 года», – пояснила моя собеседница.

В завершении беседы Перизат Конуспаева отметила, что информацию о различных туристических маршрутах и направлениях можно получить в открытом доступе на сайте «Онтустик туризм центра», либо в самом Центре.

ДОСТУПНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Насколько доступны эти туры для рядового южанина? Открываем предложения на сайте ontustiktravel.kz. Там 9 вариантов маршрутов стоимостью от 2500 до 9000 тенге с человека на однодневный тур. Причем, предлагаются так называемые семейные туры. Так, тур по святым местам Туркестана (с посещением мавзолеев, города ремесленников и городища Сауран) обойдется в 9000 тенге на одного человека. Согласно информации, размещенной на сайте, в стоимость входит: услуга гида, экскурсовод и входной билет. А теперь, предположим, что в такой однодневный тур решила отправиться семья из трех человек. Накладно это для простой-то семьи.

Посмотрела я прайсы, маршруты и нашла для себя во всяком случае, ответ на вопрос – почему казахстанцы с огромным удовольствием ездят отдыхать и зимой, и летом в соседний Кыргызстан. Вот там цены и условия для этого явно вне конкуренции.

Саида ТУРСУМЕТОВА

* Международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ позиционирует себя как организация, которая занимается сохранением, изучением и популяризацией на международном уровне духовных ценностей и историко-культурного наследия тюркоязычных народов.