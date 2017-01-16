«Кока-кола» оказалась пивом

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Татьяна Корякина
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«Кока-кола» оказалась пивом. За попытку контрабандного провоза алкогольной продукции пограничным нарядом контрольно-пропускного пункта «Жанажол авто» задержан 47-летний гражданин РК.

При пограничном контроле выяснилось, что указанный гражданин следует из нашей страны в РФ на автомашине «Вольво» с грузом контрафактного алкоголя — пиво «Kozel», весом примерно 10 тонн, скрыты под напитками «CocoCola», без подтверждающих документов предоставляющих право на перевозку.

Материалы по данному делу переданы сотрудникам УБОП ДВД по СКО.

Пресс-служба ПС КНБ РК.

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1 Комментарий Включено "«Кока-кола» оказалась пивом"

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Ochkarik
Гость
Ochkarik

Ну надо же додуматься до этого, ведь знал наверное, затея рискованное, а нет решил рискнуть))) Ну теперь накажут его по всей строгости закона.

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