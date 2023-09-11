Энергетики подпольно изготавливали в Шымкенте

Деятельность подпольного цеха по изготовлению энергетического напитка известной марки пресечена департаментом АФМ по Шымкенту.

Специалисты изъяли готовые изделия контрафактного напитка в количестве более 21 тыс. банок, пустые банки с товарным знаком в количестве более 54 тыс. штук, оборудование для розлива энергетического напитка, струйный маркировщик, упаковочные устройства, крышки, лимонную кислоту, кофеин, соду, красители, сахар, регуляторы кислотности.

«Сумма причиненного ущерба превышает 37 млн тенге. Согласно протоколу микробиологического исследования «Национального центра экспертизы», в составе изъятого напитка обнаружено наличие плесени и дрожжи, превышающие в 2 раза допустимую норму»,-говорится в официальном сообщении.

Продукция к употреблению не подлежит, так как является опасной для здоровья человека, и в особенности молодого организма, заявили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование. Иную информацию в интересах следствия не разглашают.