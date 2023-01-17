Почти 1,5 тонны наркотиков изъяли в Туркестанской области за 2022 год

В 2022 году сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности зарегистрировано 225 фактов и 249 проступков, связанных с наркотиками.

Из них, контрабанда наркотиков – 100 фактов, наркосбыт – 29. Стражами порядка выявлены три факта пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, нанесённых путём граффити-надписей — на домах, остановках и зданий с указанием QR.

«В прошлом году на территории Туркестанской области задержали 4 жителя Шымкента, которые занимались сбытом синтетических наркотиков. Всего у них было изъято более 250 граммов наркотиков. В целом же, выявлены 11 фактов, связанных с “синтетикой”. Самый эффективный способ борьбы с преступностью – это профилактическая работа», — рассказали в ДП Туркестанской области.