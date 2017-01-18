Почти 11 миллиардов тенге было направлено в сферу спорта ЮКО

В 2016 году в Южно-Казахстанской области в сферу спорта было направлено 10,9 миллиарда тенге, что по сравнению с 2015 годом больше на 28%. Благодаря условиям, созданным для спортсменов ЮКО, на республиканских чемпионатах и первенствах завоевано 399 золотых, 395 серебряных, 391 бронзовых медалей. На Чемпионатах Азии спортсмены области выиграли 46 золотых, 46 серебряных и 37 бронзовых медалей. На чемпионатах Мира и Кубках нашими спортсменами завоевано 46 золотых, 19 серебряных и 29 бронзовых медалей.

Первым чемпионом мира в истории Независимого Казахстана по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи стал Сергей Емельянов. А чемпионами мира по боксу — Биржан Жакипов, по самбо — Арман Оспанов. В 2016 году на летних Олимпийских играх, прошедших в Бразилии приняли участие 20 спортсменов области, где мастером спорта по тяжелой атлетике Жазирой Жаппаркуль завоевана серебряная медаль, а мастером спорта по дзюдо Галбадрах Отгенцэцэг завоевана бронзовая медаль.

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Впервые два южноказахстанских спортсмена в составе национальной сборной Республики Казахстан, выступили на летних Паралимпийских играх в столице Бразилии городе Рио-де-Жанейро. Это дзюдоистка Куралай Орынбасар и пловец Роман Агалаков.

Напомним, по ЮКО в направлении развития физической культуры и спорта в 87 государственных спортивных учреждениях повседневную учебно-тренировочную работу с 53 678 спортсменами ведут 2399 квалифицированных тренеров. По итогам 2016 года в области зарегистрировано 5350 спортивных объектов, что по сравнению с 2015 годом увеличилось на 172 объекта.

Источник: пресс-служба акима ЮКО