Пожелания на Рождество Христово

Чего желают в Рождество? Этот вопрос загоняет в тупик даже самых лучших знатоков религиозной истории. А ведь нам так нужны не банальные и не дежурные пожелания! Чтобы от сердца… «А давайте поговорим о наших намерениях и их исполнении, – предложил отец Александр и добавил: – Рождество – то время, когда нам всем дается еще один шанс. Шанс пересмотреть свою жизнь и, может быть, родиться заново…»

Наивная, почти детская притча есть по этому поводу. А может, даже и не притча, а обычное задание по математике, которых огромное количество присутствует в учебниках под рубрикой «Задачки на логику». Так вот: сидят на листе кувшинки три лягушки. Одна собралась прыгнуть в воду. Сколько лягушек осталось сидеть на листе кувшинки?

Сможете ответить сразу? Я отцу Александру заявила о двух оставшихся квакушках, не задумываясь… А зря не задумалась… «А лягушек-то осталось три! – рассмеялся священник, – в задачке же не сказано, что она прыгнула в воду. Она только собралась. Это только намерение, а не действие! И поэтому очень хочется всем пожелать в предстоящее Рождество осуществить свои намерения, превратить их как раз таки в действие! И время подходящее: возможно переродиться, измениться – это кому как больше нравится. Решили избавиться от пагубных привычек? Самое время. Хотите свою жизнь изменить? Прыгайте в воду! А лист кувшинки, он никуда не денется…»

В запасе у отца Александра, священника Свято-Никольского кафедрального собора, масса поучительных историй. Они очень просты, хотя в этом-то и прелесть. «Иногда, чтобы ответить на очень сложный вопрос, нужно говорить самыми простыми словами. Есть, конечно, философские притчи, но они дают пищу для размышлений, а не реальную помощь. А простые житейские истории зачастую более действенные. Вот как история о хлебе. Собираетесь изменить свою жизнь? Начните с малого!»

ХЛЕБНАЯ КОРОЧКА

Муж с женой прожили вместе тридцать лет. В день тридцатилетия совместной жизни жена, как обычно, испекла небольшой хлебец – она пекла его каждое утро. За завтраком она разрезала хлеб вдоль, намазывала обе половинки маслом и, как обычно, собралась передать мужу верхнюю часть. Но на полпути рука ее остановилась…

Она подумала: «В день нашего тридцатилетия я хочу сама съесть верхнюю часть хлебца. Я мечтала об этом тридцать лет и заслужила верхнюю половинку: была примерной женой, вырастила прекрасных сыновей, содержала в полном порядке дом».

И она передала мужу нижнюю часть хлебца. Такого она никогда не позволяла себе за все тридцать лет совместной жизни. А муж взял хлеб и сказал с улыбкой: «Какой неоценимый подарок ты сделала мне сегодня! Я с детства люблю нижнюю, поджаристую часть хлебца. Но всегда считал, что она по праву принадлежит тебе…»

ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕГОРАЛИ ЛАМПОЧКИ

В канун Рождества муж и жена оценивали прошедший год. За обедом в ресторане муж стал жаловаться на то, что пошел не тем путем, по которому, по его мнению, он должен был пойти.

Жена пристально смотрела на рождественскую елку, украшавшую ресторан.

Муж подумал, что она больше не заинтересована в разговоре, и сменил тему:

– Ну не чудесные ли лампочки на елке! – сказал он.

– Да, это так, – ответила жена.

– Но если ты посмотришь более внимательно, то увидишь, что среди дюжины лампочек есть одна, которая перегорела…

«Вот вместо того, чтобы смотреть на прошлый год с точки зрения дюжины успешных дел, осветивших его, человек зациклился на единственной лампочке, которая ничего не освещает… – улыбается отец Александр. – И мне очень хочется в светлый праздник рождества пожелать, чтобы во всех ваших домах было тепло и уютно. И чтобы лампочки не перегорали. Чтобы мы все двигались вперед, постоянно искали и открывали для себя что-то новое. И пусть не все получается, но важна именно устремленность наша, желание измениться к лучшему, подарить другим тепло и любовь! С праздником!»

ДЕВУШКИ ГАДАЛИ…

«Не любопытствуй о будущем, но с пользой располагай настоящим. Ибо какая тебе выгода предвосхитить веление? Если будущее принесет тебе нечто доброе, то оно придет, хотя ты и не знал заранее. А если оно скорбно, зачем до срока томиться скорбью? Хочешь ли удостовериться в будущем? Исполняй предписанное Евангельским Законом и ожидай наслаждения благами». Святитель Василий

Ежегодно практически каждому священнику приходится говорить о святочных гаданиях. Причем аргументы тех, кто любит предаваться этому отнюдь не безопасному занятию, поражают своей находчивостью. Здесь и рассуждения о том, что нечего народные традиции забывать; и доказательства, что это всего лишь безобидная игра; и даже утверждение, что данное действо церковь благословила, так как с молитвой творится и церковными предметами (свечами, ладаном) освящается.

«Тем, кто говорит, что традиция идет от волхвов, принесших дары младенцу Христу, отвечу – они шли от гадания к Христу, а их сегодняшние подражатели – в обратном направлении, – говорит отец Александр. – И если уж очень хочется заняться в праздничные дни чем-то веселым и познавательным, устраивайте друг другу шуточное тестирование. Можно узнать, какой ты человек, и каковы твои намерения. Играть в новогодние тесты, мало того, что весело, так еще и познавательно…»

Для того, что пройти тест, надо сейчас взять ручку, чистый лист бумаги и карандаши или фломастеры. Немного пофантазируйте, нарисуйте елку, которая вам нравится во всех подробностях, возможно, там будут подарки, сюрпризы, не сдерживайте себя.

(а дальше читать только после этапа рисования!!!)

Вы, наверно, и не догадывались, что рисуете самого себя.

Если елка получилась с тщательно прорисованными иголочками, то вы – очень собранный и целеустремленный человек. Очень любите порядок. Всегда знаете, чего вы хотите, планируете тщательно все дела.

Если вы нарисовали елку на скорую руку, то вы очень любознательный и отзывчивый человек. Но, возможно, слишком доверчивы к другим, и многие этим могут пользоваться. Вы нуждаетесь, чтобы вас хвалили и на вас обращали внимание.

Елочка из треугольников – Вы очень сильная личность. Умеете быстро принимать решения. Умеете убеждать. Самодостаточны. Не любите признавать свои ошибки. Любите быть всегда правым.

Смотрим на подарки, если вы их нарисовали.

Много разных коробочек – вы очень общительны, но при этом независимы.

Одна коробочка – вы достаточно скрытный человек и не любите делиться своими переживаниями.

Много разных предметов – вы – очень эмоциональный человек. Часто бываете недовольны жизнью, много переживаете.

Мешок под елкой – вы так любите одиночество. Не слишком впускаете в свой круг друзей. Ни в дом, ни в душу.

А вот игрушки расскажут нам о зависимости от материальных ценностей.

Много шариков на елке – чем их больше, тем ваша потребность в деньгах сильнее. У вас всегда есть заначка на черный день. Вы всегда стремитесь к заработку, даже если материальное положение в целом неплохое.

Игрушки разной формы – вы очень любите, чтобы в жизни было всего побольше. Любите жизнь, модные вещи. Ваше стремление – жить красиво и на широкую ногу.

Звезда на елке – ваше желание тратить деньги больше, чем вы имеете. От души желаем, чтобы мечты о достойной жизни стали реальностью.

Подготовила Елена БОЯРШИНОВА.