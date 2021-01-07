Православные казахстанцы 7 января отмечают один из главных христианских праздников – Рождество Христово, сообщает zakon.kz.

Рождество Христово – второй по значимости после Пасхи праздник в православной церкви (католики и большинство протестантов признают Рождество главным праздником).

Ему предшествует 40-дневный рождественский пост, неделя праотцев, неделя отцев, особая суббота перед Рождеством, предпразднство и рождественский сочельник, а продолжается Рождество попразднством и святками. Рождество Христово православные начинают праздновать с 6 на 7 января. Вечером принято ходить в храм и молиться. А с появлением на небе яркой звезды разрешается ужинать. Рождественский стол празднично накрывают, на нем обязательно должны стоять кутья и 12 постных блюд.

Праздничные Богослужения проходят во всех храмах, но в этом году из-за пандемии – с заполняемостью залов не более 40%.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр отметил, что на протяжение всего периода пандемии Православная Церковь строго и неукоснительно придерживалась предписаний санитарных врачей, эпидемиологов и медицинских специалистов для предотвращения распространения инфекции.

В наших храмах действовал и продолжает действовать масочный режим, соблюдается социальная дистанция, ведется тщательная обработка помещений и предметов антисептиками, — сказал он.

За соблюдением правил следят сотрудники храмов. На полу разметка с обозначением места для соблюдения дистанции. Иконы после целования протираются дезинфицирующим раствором.

После Рождества – с 8 января – начинаются Святки с гаданиями.