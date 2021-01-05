Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр рассказал об организации богослужений в Рождество, передает zakon.kz.

Мы пережили непростое время, весьма трудное время, когда храм был доступен только в телевизионном режиме. В это Рождество такого не будет. Желающие смогут реально участвовать в совершении богослужения. Но рекомендации главного эпидемиолога, главного санитарного врача мы будем выполнять в полном объеме. То есть с соблюдением рекомендуемой дистанции, масочного режима, с использованием санитайзеров, — сообщил митрополит Александр.

Следить за соблюдением правил будут сотрудники храмов. На полу будет разметка с обозначением места для соблюдения дистанции.