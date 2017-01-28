Пропавшего 13-летнего Максима видели в микрорайоне Шымкента со взрослым парнем. Об этом рассказал, со слов очевидцев, старший брат мальчика Раиль Файзуллин.

«Сейчас информация такая, что вчера, примерно в 19:30 его видели на «Отраре», он шел с парнем девятнадцати-двадцати лет. Вроде как парня зовут Артем. Он не отвечает на телефонные звонки. Мы проверили уже несколько адресов… Это единственное, что мы можем сейчас сообщить…», — сказал Раиль в телефонном разговоре.

Так же брат сообщил, что не знает о том, кто распространяет ложную информацию о том, что Максим нашелся. Комментарии: «Нашелся. Ночевал у друга. Поругался с мамой. Все в порядке» появляются в социальных сетях по постами о помощи в поисках.

Напомним, Максим Фролов пропал 27 января. Мальчик не вернулся домой после школы. Друзья и одноклассники видели его на остановке в 18 микрорайоне, неподалеку от школы. С одноклассниками Максима работают полицейские, но пока никто из детей не вспомнил ничего особенного.

Мама одной из его одноклассниц отправила в группу родителей скриншот записи мальчика на стене ВКонтакте от 19 января. В ней Максим пишет: «Всем, кому я надоел, больше меня не увидят…»

Родные считают, что причиной ухода из дома был небольшой конфликт с мамой Максима. Как рассказала мать пропавшего мальчика Асия Файзуллина корреспонденту informburo.kz, конфликт произошёл из-за замечаний в адрес сына за то, что тот был легко одет.

«Максим первый раз так уходит. Скорее всего, это переходной возраст. Накануне я поругала его за то, что он легко был одет. Он в ответ фыркнул, но большого скандала не было. За это я у него забрала планшет. Хотела наказать, но, видимо, сама себя наказала. Я так думаю, что он хочет меня проучить. Это моё мнение. Сотового телефона у него нет, потому что свой он потерял», – рассказала Асия Файзуллина.

Особые приметы Максима: рост 160-165 см., среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленовато-карие, лицо круглое, нос прямой. Если кто-то видел Максима или знает о его местонахождении, огромная просьба, сообщить об этом маме мальчика: 8-705-844-08-52 или в полицию по телефону 102.

Примерно в 22:45 28 января Максим заходил но свою страничку ВКонтакте, но своего местоположения не сообщил.