13-летний мальчик, Максим Фролов, не вернувшийся из школы 27 января в Шымкенте, пришел сегодня домой.
«Максим Фролов, который пропал 27 января, нашелся. Он жив, здоров. Выходил вчера на связь с матерью, обещал вернуться в понедельник, вот вернулся. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Оказывается, накануне своего исчезновения он поругался со своей матерью», — сообщила официальный представитель ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.
Напомним, Максим Фролов пропал 27 января. Мальчик не вернулся домой после школы. Друзья, одноклассники и двоюродный брат мальчика Раиль Файзуллин видели его на остановке возле школы, а в социальных сетях развернулись масштабные поиски подростка.
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11 Комментариев Включено "Шымкентский школьник Максим Фролов вернулся домой"
Кап, Акеннын аузы. Ол жынжы ма не? Или опять как всегда папа айфон не купил последний, а друзья смеются что он до сих пор с шестым «S» ходит. Модер, будь добр пропусти.
Слава богу!
Вот маленький «звездюк».Маму перепугался,всех на уши поставил,люди переживают,беспокоятся…Что с мамой творится вообще страшно представить.А он видите ли обиделся((((Стыдно, так над родными людьми издеваться
Не давите на пацана. Пусть в себя приходит. Помогите лучше советом да добрым словом. Макс если ты читаешь это, знай многие в твоем возрасте уходили на пару дней из дому. Это форма протеста. Не протестуй против своей мамы- она одна у тебя. Тебя никто так не будет любить и заботится о тебе. Мой тебе совет, возьми себя в руки, собирай сумку с формой и иди на спорт. Дураков всяких с улицы забудь им на тебя плевать. и еще не забывай про образование. Без образования нет будущего……….. МАКС не потеряйся в этом мире как многие пацанята.
Весь город всполошил
Малышу не хватает любви и внимания, даже мелкое замечание привело к тому, что он ушел. Сейчас соц.сети самая опасная штука для ребенка. Благо, что с ним все в порядке. А маме это уже первый звонок, что нужно обратиться к психологу, чтобы прийти к взаимопониманию.
Это не малыш. Нынешним подросткам не хватает уважения к старшим и любви к ним. Обалдеть можно, мама попросила теплее одеться, забрала планшет ( имеет полное право), а он ушел из дома. Полное непослушание детей родителей — вот глобальная проблема.
Отсутствие внимания от родителей!-сейчас иди туда,займись чем -либо,дети поэтому в сетях сидят.Родители зарабатывают,а те в интернете.Отсутствие диалога,любви-вот проблема.И раньше уходили,всё было.Просто с приходом интернета для всех ужас и дикость.Типа на уши поставил.Здесь нельзя судить особо,что там было-до конца не скажут.Главное,что живой!
Гюзель Кауленова, я с Вами согласна. мальчик все время сидел в контактах. А ведь именно в соцсетях много всяких групп, которые советуют идти против родителей, даже на суицид. Сколько так подростков скончались. Марина Гуренко, все дети для родителей малыши.
У Марина Гуренко своих трое парней. А если их до пенсии называть малышами, так и не будет ответственности за поступки свои. Ничего себе малыш, сказал буду в понедельник и пришел, сам себе хозяин. По моему переизбыток внимания. Маму жалко. Сил и терпения ей!
Шымкент ещё раз доказал, что мы едины!Переживали все , искали!Спасибо, Люди !Не Черствейте!Вы лучшие !!!