Снятый на видео сотрудник с жезлом не является полицейским — ДВД ЮКО

Снятый на видео в Южно-Казахстанской области сотрудник с жезлом не работает в полиции, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видео изучили в правоохранительных органах. В местной полицейской службе (МПС) ДВД ЮКО пояснили, что, вероятнее всего, сотрудник на видео — инспектор транспортного контроля.

«Сотрудниками местной полицейской службы (МПС) ДВД ЮКО установлено, что снятый на видео сотрудник с жезлом не является сотрудником органов внутренних дел. На видеоролике видно, что сотрудник, остановивший большегрузный автомобиль, одет в форменную одежду сотрудника Инспекции транспортного контроля», — заявили в правоохранительных органах.

Также, по данным полиции, при проверке по базе данных спецавтомашины с надписью на боковой части «Транспортный контроль» с госномером 268 AS13 установлено, что данная автомашина зарегистрирована за РГУ «Инспекция Транспортного контроля по Южно-Казахстанской области Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан».

В Министерстве по инвестициям и развитию РК, в ведении которого находится Комитет транспорта, пояснили, что для сотрудников транспортного контроля использование жезлов не отменяли.



Напомним, видео было сделано днем 8 января в селе Аксукент (Сайрамский район, Южно-Казахстанская область). По словам мужчины-автора ролика, полицейский остановил большегрузный автомобиль с помощью жезла, а потом начал разбираться с водителем.

«Сам момент остановки я не заснял, но успел выйти на улицу, чтобы узнать номер патрульной машины. Кажется, у фуры был перевес, поэтому ее и остановили. Что произошло дальше, мне неизвестно», — рассказал очевидец.