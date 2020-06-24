В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен массовый той. Отмечалось, что грандиозное торжество закатили в Туркестанской области во время карантина. На нем присутствовали полицейские. По поводу ролика высказались в пресс-службе департамента полиции Шымкента, передает NUR.KZ.

По информации стражей порядка, на мероприятии действительно были их коллеги в качестве гостей. Прошло оно 12 июня, то есть во время карантина. Той был организован в одной из зон отдыха в Туркестанской области.

По этому поводу сотрудники провели служебное расследование и установили, что посетителем оказался один из работающих в ДП Шымкента сотрудников. Здесь же находились руководители учебного центра и регионального управления специализированной службы охраны.

В пресс-службе отметили, что должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, так как они нарушили этические нормы госслужащего. Какой именно вид наказания получил каждый из них, не уточняется. Туркестанская область не один раз «отличалась» грандиозными тоями во время действия режима чрезвычайного положения и карантина. Например, в марте житель областного центра решил отметить праздник у себя во дворе дома и пригласил много гостей, несмотря на запрет. В июне в соцсетях появилось очередное видео со свадьбы с массой присутствующих, тамадой и музыкантами.