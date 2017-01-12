Спецкомиссия по обрушению дома в Шымкенте озвучила результаты расследования. Рабочая группа была создана после чрезвычайного происшествия, когда разрушился двухэтажный дом барачного типа. Разрушение произошло из-за взрыва.

Напомним, трагедия случилась 8 января. В 4:25 поступило сообщение от абонента Сафина о взрыве в жилом доме. Аварийная бригада, прибывшая на место, выяснила, что частично обрушилась времянка, состоявшая из двух этажей размером 4*8. Со слов хозяина дома А. Оралбаева, в разрушенной времянке проживали две семьи квартирантов.

Рабочая группа обследовала место происшествия, а так же ознакомилась с документами. Известно, что основной дом на участке газифицирован в 1970 году, согласно проекта СУ «Сантехмонтаж». Двухэтажная времянка самовольно газифицирована и подключена от основного дома.

И вот факты, которые выявила рабочая группа: «На газопроводе, на вводе, после крана Ду-20 присоединен кислородный шланг длиной один метр, идущий к четырехконфорочной газовой плите. До соединения с плитой наварена резьба Ду-15, к которой присоединена пластиковая труба протяженностью чуть более 10 метров, предназначенная для водоснабжения. Эта труба использовалась для газоснабжения камина иранского производства, на отводе которой обнаружена трещина. Кислородный шланг соединен со штуцером камина с помощью изоленты (из-за несоответствия диаметра)…»

Из-за разрушения здания рабочая группа не смогла определить наличие или отсутствие дымохода и вентиляционного канала. Но и так самым веским остается предположение о взрыве газовоздушной смеси в помещении из-за утечки газа. Несоблюдение владельцем дома техники безопасности, самовольное подключение к газоснабжению повлекло за собой трагедию.

Рабочая группа предполагает, что несчастный случай произошел вследствие:

скопления газовоздушной смеси в помещении времянки;

самовольное подключение к газоснабжению времянки и установка газовых приборов без разрешительных документов от газового хозяйства;

несоблюдение владельцем времянки техники безопасности при использовании газовых приборов в быту.

Специалисты напоминают, что согласно Закону РК «О газе и газоснабжении», Статьи 19, владельцы газопотребляющих систем и газового оборудования обязаны обеспечить их надлежащее техническое состояние и безопасность. Коммунально-бытовые и бытовые потребители обязаны заключить договор на техническое обслуживание принадлежащих им газопотребляющих систем с газораспределительной или газосетевой организацией, осуществляющей подачу товарного или сжиженного нефтяного газа, либо с независимой специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание газопотребляющих систем, аттестованной в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности на право производства работ в области промышленной безопасности.

Запрещается эксплуатация газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-бытовых и бытовых потребителей без заключения договора на их техническое обслуживание.

Так же владельцы объектов систем газоснабжения обязаны обеспечить их безопасную эксплуатацию и исправное состояние, проводить работы по техническому обслуживанию или заключить договор на техническое обслуживание принадлежащих им объектов.

Владельцы дымовых и вентиляционных каналов, уплотнений вводов инженерных коммуникаций зданий, помещений обязаны обеспечивать их исправное техническое состояние.

Напомним, 8 января в 03:55 произошел взрыв газовоздушной смеси в частном жилом доме барачного типа. Площадь обрушения составила 64 кв. метра. Чудом удалось спасти из-под завалов годовалую девочку, но погибла ее мать и пострадали еще 3 человека. В соответствии с распоряжением исполняющего обязанности акима города Б. Жанбосынова была создана специальная комиссия. Установлено, что технический паспорт данного здания был оформлен как… гараж.

О взрыве в Шымкенте говорил и руководитель МВД РК. Глава МВД Калмуханбет Касымов отметил, что в целях недопущения подобных фактов необходимо установить контроль за эксплуатацией опасных технических средств на объектах ЖКХ в законодательном порядке, либо вернуть эти функции уполномоченному органу и, одновременно, местным исполнительным органам провести сплошную ревизию всех систем отопления многоквартирных жилых домов.

Он проинформировал, что в Шымкенте причиной взрыва являлась утечка природного газа из системы газового отопления. По данному факту тоже возбуждено и расследуется уголовное дело. Выявлено грубое нарушение использования газовых приборов.

Ежегодно в стране происходит от 70 до 90 взрывов, связанных с нарушением правил эксплуатации газового оборудования. При этом здесь тоже упущен контроль за сферой использования газов. Хотя они переданы в местные исполнительные органы.

«На сегодняшний день газотехнические инспекции имеются только в городах Астана, Алматы и Костанайской области. В связи с этим предлагается министерству национальной экономики в кратчайшие сроки разработать эту нормативную базу, а акимам регионов обеспечить создание газотехнических инспекций», — добавил Касымов.