Стали известны предварительные причины взрыва и обрушения дома в Шымкенте

Стали известны причины взрыва и обрушения дома в Шымкенте. О том, что газовые и отопительные приборы двухэтажного дома барачного типа по улице Дружбы народов, установлены с нарушением норм, сообщили в пресс-службе ЮКПФ АО «КазТрансГаз-Аймак».

Прибыв на место вызова, аварийная бригада газового хозяйства Шымкента выяснила, что двухэтажный жилой дом барачного типа был полностью разрушен.

Со слов хозяина дома, А. Оралбаева, 1958 года рождения, в этом доме проживали две семьи квартирантов. Отопительный котел находился у хозяина в доме, этот дом не пострадал. От дома хозяина самовольно был проведен кислородный шланг, длиной более трех метров, подсоединенный к двухкомфорочной газовой плите и газовому камину иранского производства.

По предварительным данным взрыв произошел в результате скопления газовоздушной смеси, образовавшейся из-за нарушения технических условий установки газовых приборов. Рассматривается версия неплотного присоединения к обогревательному камину.

В результате взрыва и обрушения дома пострадали пять человек. Сабина Орынбаева, 1988 года рождения погибла на месте трагедии. Карлыгаш Аханова, 1996 года рождения получила ожоги второй степени. Асия Орынбаева, 1957 года рождения получила телесные повреждения. Даурен Жумалиев, 1985 года рождения, получил телесные повреждения. Аружан Даулбай, 2015 года рождения была извлечена спасателями из-под завалов. Малышка получила телесные повреждения различной степени тяжести. Погибшая Сабина Орынбаева — мама девочки.

Напомним, глубокой ночью в доме по улице Дружбы народов в Шымкенте раздался взрыв. Двухэтажный дом барачного типа, предназначенный для нескольких хозяев, обрушился в считанные минуты. Спасатели, прибывшие по вызову, извлекали из-под обломков пострадавших жителей дома.

Взрыв был такой силы, что жители близлежащих домом подумали, что сильное землетрясение.