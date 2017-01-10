В 2016 году в ЮКО более 72 тысяч человек получили социальную поддержку

В Южно-Казахстанской области по итогам 2016 года в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020» 72 176 человек были охвачены различными мерами социальной поддержки, годовой план выполнен на 126,2%. Для реализации этих работ по трем направлениям было выделено 18,8 млрд. тенге.

По первому направлению программы «Дорожная карта занятости-2020» из республиканского бюджета было выделено 8,5 млрд. тенге. На эти средства в 2016 году профинансировано 562 проекта по капитальному и текущему ремонту в сферах образования, культуры, здравоохранения, спорта и социальных объектах. В ходе реализации этих проектов создано 3680 рабочих мест, трудоустроены 2005 участников Программы по направлениям центров занятости.

По второму направлению для создания рабочих мест через развитие предпринимательства и развития опорных сел было выделено 7,2 млрд. тенге. Из них 7 237,5 млн. тенге было выделено для микрокредитования 2072 человек, а 10,3 млн. тенге — на обучение основам предпринимательства 514 человек.

По третьему направлению – «Содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя», которое было разделено на четыре поднаправления, было выделено 3,1 млрд. тенге. Оказано содействие в трудоустройстве 49174 участникам программы, из них 36218 на постоянной основе, а 12956 человек трудоустроены на временную работу. По заявкам работодателей на переподготовку кадров было направлено 500 человек. Из 498 завершивших полностью трудоустроены.

По открытию социальных рабочих мест, на 1 января 2017 года 4972 человек направлены на социальные рабочие места, что составляет 124,3% от годового плана или 4000 человек.

Кроме того, 5135 человек направлено на молодежную практику, годовой план 4200 человек или 122,3%. Из 5135 человек, на постоянную работу трудоустроено 3890 человека (75,8%). На общественно-оплачиваемые работы в 2016 году направлено 8175 человек.

Стоит отметить, что в результате проведенных работ, по статистическим данным, за 3 квартал 2016 года уровень безработицы составил 5,1% (среднереспубликанский – 4,9%), уровень молодежной безработицы (15-28 лет) в области составляет 3,5% (по республике – 3,9%), уровень женской безработицы 6,3% (среднереспубликанский 5,7%).

источник: пресс-служба акима ЮКО