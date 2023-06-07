Пятеро сельчан в поиске работы нарвались мошенника

Все пятеро жителей Сайрамского района хотели получить высокооплачиваемую работу вахтовым методом.

Трудоустроить сельчан обещал некий мужчина, взяв при этом с каждого по 300 тысяч тенге. После сделки мужчина пропал. Обманутые обратились за помощью в полицию.

Стражи порядка практически сразу после обращения установили личность и вышли на след злоумышленника. Им оказался безработный, ранеее судимый житель Сайрамского района.

«Он нанес ущерб потерпевшим на сумму около 1,5 миллиона тенге и исчез из виду. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Как выяснилось, подозреваемый потратил деньги на собственные нужды. В настоящее время проводится досудебное расследование», — рассказали в ДП Туркестанской области.