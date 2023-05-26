В Шымкенте обсуждают комплексную реализацию «Дорожной карты»

В Шымкентском городском филиале партии «AMANAT» состоялось очередное заседание местного бюро политсовета.

На нем обсуждалась и утверждалась Дорожная карта развития Шымкента на ближайшие 5 лет. В собрании участвовали члены политического совета отделения, депутаты городского маслихата и представители молодежного крыла «Жастар Рухы».

Реализация просьб и наставлений горожан — одна из главных задач партийцев. От этого зависит доверие к этой политической силе страны. Для решения этих задач шымкентский филиал партии утвердил «Дорожную карту»

«В этой программе обозначены пути решения актуальных проблем развития города, сгруппированные по нескольким направлениям. Для ее эффективной реализации разработана специальная дорожная карта. В документе указаны 452 мероприятия направленные на развитие города, учтены все пункты и показатели, указанные в предвыборной программе, и распределены на каждый год. Эта «Дорожная карта»» согласована со всеми государственными органами, и в ней максимально учтены требования горожан», — говорит председатель городского филиала партии «AMANAT» Бахадыр Нарымбетов.

«Дорожная карта» по реализации предвыборной программы рассчитана на «2023-2027 годы», состоит из 100 пунктов и 4 направлений. Согласно этому проекту, в течение пяти лет в Шымкенте будет построено 5,5 миллионов квадратных метров жилья. создано 90 тысяч рабочих мест, численность занятых в сфере предпринимательства превысит 230 тысяч человек, а уровень молодежной безработицы снизится до 3,2%. Помимо этого, обещают партийцы, будут открыты 18 медучреждений, родильные дома и многопрофильные больницы, а также 50 новых школ. Работа будет вестись по 4 направлениям.

«Первое направление «Дорожной карты» развитие новых индустриальных зон которые смогут дать новые рабочие места. Кроме того необходимо увеличивать число предпринимателей, и для этого привлекать инвестиции. Во вторых, в целях улучшения качества жизни, образования и здравоохранения жителей города, а также для углубления занятости молодёжи необходимо строительство новых объектов культуры и спорта», — рассказал депутат маслихата г.Шымкента Кайрат Имашев.

В число приоритетных направлений также входит развитие инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями и пожилых горожан, забота об экологической обстановке Шымкента. Также в пятилетнем плане городского филиала партии «АМАНАТ» 100-процентное обеспечение населения города чистой питьевой водой, качественной электроэнергией и природным газом.