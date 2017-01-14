В Кентау возрождают школу плавания и водного поло

Приятная новость. Заброшенный бассейн в городе Кентау будет обновлен уже в этом году. На реконструкцию выделено из бюджета 230 млн. тенге. Напомним, еще в Советское время кентауские пловцы радовали высокими спортивными достижениями, особенно воспитанники водного поло.

В недавнем прошлом из-за отсутствия денег на содержание многие социальные объекты разрушались. Среди них бассейн детско-юношеской спортшколы по игровым и водным видам г. Кентау. Несмотря на трудности, воспитавший немало мастеров спорта, даже участников Олимпиады, коллектив не распался. Надежды сплоченного тренерского состава оправдались, реконструкция стала возможной после обретения независимости.

Ерлан Калдыбаев, и.о. руководителя отдела строительства г. Кентау: «Строительство бассейна планируем начать в феврале 2017 года. На эти цели из бюджета выделено 230 млн. тенге. Сейчас проходит тендер, как будет выявлен победитель — подрядная организация приступит к реконструкции. После детального исследования изношенного бетонного основания проектировщики внесли в ПСД некоторые изменения».

Первый этап реконструкции здания спортивной школы был начат четыре года назад. Затем финансирование было прекращено. Второй этап строительства начнется через месяц. В ходе работ будут полностью отремонтированы основание бассейна, трибуны, вышка и трамплин для прыжков в воду.

Ариф Аюпов, директор детско-юношеской спортшколы по игровым и водным видам г. Кентау: «Бассейн был построен в 63 году прошлого столетия… Здесь у нас проходили чемпионаты СССР ВЦСПС, кубки Советского Союза, чемпионаты Казахстана. Было развито водное поло у нас очень сильно, была команда. Наш воспитанник Игорь Загоруйко участвовал в двух олимпиадах в составе сборной Казахстана».

Директор спортшколы говорит, что все эти годы опытных тренеров приглашали на работу в новые современные спорткомплексы, на хорошие зарплаты, но они остались верны традициям и своему родному городу. Поэтому, водное поло обязательно будет возрождено.

Ариф Аюпов, директор детско-юношеской спортшколы по игровым и водным видам г. Кентау: «Когда открылся бассейн в Туркестане, очень сильно моих специалистов завлекали и деньгами, и ставками, и жильем… Но мои тренера оказались настоящими патриотами города, они всю жизнь в этом бассейне работали и надеются закончить свой трудовой путь здесь и возродить школу плавания нашего города Кентау».

Коллектив уверен — воспитанники спортшколы не подведут. Лишь бы строители не подвели.