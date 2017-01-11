В Шымкенте на камеру видеорегистратора попал инцидент с проездом автобуса 42-го маршрута на красный сигнал светофора по полосе встречного движения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Судя по дате на видеорегистраторе, ролик снят 10 января 2017 года. На кадры попал автобус с номером 813 AD13. Уволят ли водителя-нарушителя из транспортной компании, будет решать руководство автопарка.
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5 Комментариев Включено "В Шымкенте автобус проехал на красный свет по встречной полосе"
Ну наверняка за рулем был молодой водитель который только получил недавно права и видно что ПДД он явно не изучал, вот из-за таких халатных водителей случается страшное ДТП на дорогах со смертельным исходом. Просто ужас, ведь он ехал в районе школы, а если бы ребенок выбежал на дорогу? Лишить его прав за его такое вождение пусть на ишаке или на лошади катается!!!!!
Это далеко не единичный случай.
Это не единичный случай, когда автобусы летят на красный свет. Наказаний, видимо, никаких не будет, т.к. они знают, что всё равно будут так ездить.
Правильно,что наказали. //tengrinews.kz/events/proehavshiy-krasnyiy-svet-voditel-avtobusa-lishen-prav-309857/
А ведь раньше здесь ходил 6 троллейбус…. Какое это было по-настоящему культурное вождение. И вот ЭТО они предложили городу взамен троллейбусов. ПОЗОР городу! Позор администрации города.