В Шымкенте автобус проехал на красный свет по встречной полосе

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В Шымкенте на камеру видеорегистратора попал инцидент с проездом автобуса 42-го маршрута на красный сигнал светофора по полосе встречного движения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Судя по дате на видеорегистраторе, ролик снят 10 января 2017 года. На кадры попал автобус с номером 813 AD13. Уволят ли водителя-нарушителя из транспортной компании, будет решать руководство автопарка.

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5 Комментариев Включено "В Шымкенте автобус проехал на красный свет по встречной полосе"

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Наталья
Гость
Наталья

Ну наверняка за рулем был молодой водитель который только получил недавно права и видно что ПДД он явно не изучал, вот из-за таких халатных водителей случается страшное ДТП на дорогах со смертельным исходом. Просто ужас, ведь он ехал в районе школы, а если бы ребенок выбежал на дорогу? Лишить его прав за его такое вождение пусть на ишаке или на лошади катается!!!!!

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21 дней 23 часов назад
Аня
Гость
Аня

Это далеко не единичный случай.

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21 дней 21 часов назад
Татьяна
Гость
Татьяна

Это не единичный случай, когда автобусы летят на красный свет. Наказаний, видимо, никаких не будет, т.к. они знают, что всё равно будут так ездить.

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21 дней 20 часов назад
Татьяна
Гость
Татьяна

Правильно,что наказали. //tengrinews.kz/events/proehavshiy-krasnyiy-svet-voditel-avtobusa-lishen-prav-309857/

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21 дней 19 часов назад
Sapa
Гость
Sapa

А ведь раньше здесь ходил 6 троллейбус…. Какое это было по-настоящему культурное вождение. И вот ЭТО они предложили городу взамен троллейбусов. ПОЗОР городу! Позор администрации города.

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52 минут 8 секунд назад
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