В Шымкенте автобус проехал на красный свет по встречной полосе

В Шымкенте на камеру видеорегистратора попал инцидент с проездом автобуса 42-го маршрута на красный сигнал светофора по полосе встречного движения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Судя по дате на видеорегистраторе, ролик снят 10 января 2017 года. На кадры попал автобус с номером 813 AD13. Уволят ли водителя-нарушителя из транспортной компании, будет решать руководство автопарка.

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