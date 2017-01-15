В Шымкенте есть дорога смерти

Здравствуйте всем. Хочу поделиться кошмарной новостью, иначе не назовешь.

Я жительница с. Тассай, где до сих пор идет строительство дороги. Из-за халатного отношение и, извините, наплевательского отношения к жителям, есть первые жертвы со смертельным исходом. Вчера были сбиты дети на глазах у матери, а как вы думаете почему? Потому, что чиновникам нет дела как живут здесь и как жители подвергают себя ежедневным страхам и боязнью за себя и своих близких.

И я хочу спросить, когда это закончится? Ведь у нас ни одного светофора, ни одного пешеходного перехода, даже знаков ограничения скорости в населённом пункте нет. И, скажите, как нам выживать? Значит, на нас всем наплевать, живите как хотите, раз мы за городом, то мы отбросы общества, так что ли понимать?

В городе хвастаются — там камеры поставили, лежащих полицейских, там светофоры, там порядок, а здесь так себе сойдёт?! Ну, подумаешь кто-то домой сегодня не вернется — одним меньше!

НУ, ИЗВИНИТЕ, ЗА ЭТИМ СТОИТ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ И ОНА ВТОРОЙ РАЗ НЕ ДАЁТСЯ!!!

Очень хочу, чтобы это прочитали чиновники, которые набили себе карманы на строительство этой дороги и им снились кошмары.

Автор: Марина Гисматулина.