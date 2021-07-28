6 июля по улице Казыбек би Аль-Фарабийского района города Шымкента неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на 60-летнего гражданина.
В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями был госпитализирован в больницу, где скончался.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 345 и статье 347 УК РК. 26 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 30-летний житель города Шымкента.
В ходе допроса подозреваемый свою вину признал полностью. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.
Транспортное средство водворено на штрафную стоянку.
Назначены соответствующие экспертизы.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование.