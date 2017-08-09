В Шымкенте водитель сбил женщину насмерть и скрылся

Ранним утром 9 августа, примерно в 6 часов, наезд со смертельным исходом произошёл на Тамерлановском шоссе недалеко от гостиницы «Отырар». Недалеко от пешеходного перехода под колёса пока не установленной автомашины попала женщина лет 35-40.

Водитель, по словам очевидцев, даже не попытавшись помочь пострадавшей, с места происшествия скрылся. Водители двигавшихся сзади автомашин вызвали скорую помощь.

Врачи на место происшествия приехали уже через несколько минут, но травмы оказались очень тяжёлыми. В больницу женщину привезли без признаков жизни.

Сейчас полицейские устанавливают марку автомашины и личность скрывшегося водителя. Возбуждено уголовное дело.